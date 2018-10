Delegacja Lazio odwiedzi Auschwitz. Młodzież spotka się z ocalałymi z Holokaustu





Delegacja klubu piłkarskiego Lazio złoży w niedzielę wizytę na terenie nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz. Podróż ta odbędzie się rok po antysemickim skandalu wywołanym przez grupę kibiców rzymskiej drużyny, potępionym we Włoszech i za granicą.

"Nieludzkie i alarmujące" akty rasizmu. Kibiców wyślą po naukę do Auschwitz Anne Frank była... czytaj dalej » Pod koniec października 2017 na Stadionie Olimpijskim w Rzymie rozlepiono naklejki z wizerunkiem ofiary holokaustu Anne Frank w koszulce AS Romy, czyli drużyny rywala.

Incydent ten natychmiast potępili przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, prezydent Włoch Sergio Mattarella i ówczesny premier Paolo Gentiloni.

W ramach akcji edukacyjnej

Prokuratura w Wiecznym Mieście wszczęła dochodzenie w sprawie szerzenia nienawiści rasowej. Śledczy zidentyfikowali grupę sprawców tego czynu, wśród których byli też nieletni.



Oburzenie wyraził właściciel Lazio Claudio Lotito. Ogłosił wówczas, że jego klub będzie co roku w ramach akcji edukacyjnej zabierać 200 uczniów-kibiców na teren obozu Auschwitz.



Jak zapowiedziano, w wyjeździe zorganizowanym rok po antysemickim skandalu w delegacji klubu będzie jego kierownictwo oraz grupa piłkarzy z drużyny młodzieżowej. Reprezentacja ta dołączy do uczestników Podróży Pamięci, w którą od lat udają się uczniowie włoskich szkół średnich, poznający historię Zagłady. Towarzyszyć będzie im burmistrz Rzymu Virginia Raggi.



Młodzież spotka się z ocalałymi z Holokaustu. Podkreślono, że celem tej inicjatywy jest zwalczanie rasizmu i antysemityzmu.



Rzecznik Lazio Arturo Diaconale przypomniał, że podróż ta to realizacja zobowiązania powziętego przez Claudio Lotito w czasie wizyty w rzymskiej synagodze przed rokiem.