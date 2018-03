Kadrowicz wrócił z urazem. W klubie nie trenował





Foto: PAP/Wojciech Pacewicz Kownacki dał zwycięstwo z Litwą

Zaliczył debiut w pierwszej reprezentacji Polski, później dał zwycięstwo młodzieżówce w meczu eliminacji mistrzostw Europy z Litwą. Ostatnie dni dla Dawida Kownackiego były niezwykle owocne, ale przypłacił je urazem. Poinformował o tym jego klub - włoska Sampdoria.

21-letni snajper w piątek rozegrał 71 minut w towarzyskim meczu z Nigerią. Wypadł na tyle dobrze, że jest bardzo poważnym kandydatem do wyjazdu na czerwcowy mundial.

Kadra, ustawienie, skład. Wasze i nasze prognozy przed mundialem Od zakończenia... czytaj dalej » Swoją szansę wykorzystał, więc mógł spokojnie dołączyć do rówieśników przygotowujących się do meczu eliminacji Euro do lat 21. Tam też błysnął, strzelił Litwie jedynego gola i dał Polakom prowadzenie w grupie.

Stracona szansa

Wydawało się, że teraz będzie zdecydowanie bliżej podstawowego składu Sampy. Niestety, jak poinformował klub, w Genui stawił się z lekkim urazem lewego przywodziciela.

Kownacki ma czego żałować, bo z drużyną nie trenuje na razie też pierwszy napastnik zespołu Fabio Quagliarella i dla Polaka mogła być to szansa na wskoczenie do pierwszej jedenastki.

Były napastnik Lecha trafił do Włoch przed trwającym sezonie. Choć nie gra wiele, to jest bardzo skuteczny - we wszystkich rozgrywkach strzelił sześć goli, do których dorzucił trzy asysty.

Ze zgrupowania reprezentacji do Sampdorii z lekkim urazem wrócił Karol Linetty. Bartosz Bereszyński, który dla kadry nie zagrał, trenował z resztą drużyny.