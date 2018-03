Kownacki opuścił zgrupowanie. Potrzebują go gdzie indziej





Dawid Kownacki opuścił zgrupowanie reprezentacji i nie zagra we wtorkowym meczu z Koreą Południową. Jak uznał selekcjoner, bardziej niż pierwszej kadrze napastnik jest teraz potrzebny drużynie młodzieżowej.

Zawodnik Sampdorii Genua w piątek zadebiutował w kadrze w przegranym spotkaniu towarzyskim z Nigerią (0:1) we Wrocławiu.

Nic mu nie dolega. Selekcjoner Adam Nawałka zdecydował, że dołączy do kadry młodzieżowej, która przygotowuje się do meczu eliminacji mistrzostw Europy z Litwą (27 marca w Lublinie).



Musi walczyć

Nieuznany gol, karny z kapelusza. Przegrywamy z Nigerią Nie tak... czytaj dalej » W meczu z Nigerią 21-letni napastnik zagrał od początku. Nie miał żadnej okazji do strzelenia gola, niczym specjalnym się nie wyróżnił. Zszedł w 72. minucie zmieniony przez Arkadiusza Milika.

Konkurencja w ataku drużyny narodowej jest spora. Kownacki nie jest jeszcze pewny miejsca w kadrze na mundial. W Sampdorii jest tylko zmiennikiem.

- Na moje kolejne powołania będzie składało się wiele czynników, przede wszystkim gra w klubie i aktualna dyspozycja. Do mundialu jest jeszcze trochę czasu i wiele może się zmienić. W klubie muszę grać w większym wymiarze, a wówczas będę mógł liczyć, że znajdzie się dla mnie miejsce w reprezentacji i polecę na mistrzostwa świata - przyznał po spotkaniu Kownacki.