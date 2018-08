Pożegnanie mistrza Europy i świata. "Byłem częścią zespołu, który zostanie zapamiętany na zawsze"





David Silva zagrał w kadrze 125 razy

David Silva, piłkarski mistrz świata z 2010 roku z RPA i dwukrotny mistrz Europy (2008 i 2012) kończy karierę w reprezentacji Hiszpanii. 32-letni zawodnik Manchesteru City poinformował o tym na konferencji w Madrycie.

W zespole narodowym rozegrał 125 meczów, w których zdobył 33 bramki.



- Jestem spełniony jako zawodnik i jako człowiek. Jestem szczęśliwy, gdy patrzę na to wszystko, co udało się mi osiągnąć z drużyną. Byłem częścią zespołu, który zostanie zapamiętany na zawsze. Przyszedł czas na zamknięcie tego etapu życia. Wszystkie emocje z nim związane będą w mojej pamięci, m.in. te dotyczące trenera Luisa Aragonesa, maestro, którego nigdy nie zapomnimy - powiedział Silva.

Jak Iniesta i Pique

Podkreślił, jak wiele znaczył dla niego każdy mecz w koszulce narodowej i dodał, że "decyzja nie była łatwa", bo całe życie był związany z La Roja.



- Minęły dni i tygodnie (od zakończenia mistrzostw świata - red.), przyszła refleksja i analiza, która doprowadziła do podjęcia decyzji o zakończeniu mojego rozdziału w reprezentacji Hiszpanii. To z pewnością był jeden z trudniejszych wyborów w karierze. Mówię i myślę o tym z wdzięcznością i pokorą - dodał pomocnik.



Dołączył tym samym do innych słynnych hiszpańskich zawodników, którzy zakończyli kariery reprezentacyjne po mundialu - Andresa Iniesty i Gerarda Pique.