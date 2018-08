Groziła mu amputacja. Wrócił po ośmiu operacjach





Dwa lata temu doznał koszmarnie wyglądającej kontuzji. Groziła mu amputacja nogi, ale zawziął się i teraz świętuje powrót na boisko. Prawy obrońca rezerw Borussii Dortmund Dario Scuderi pokazał, że niemożliwe nie istnieje.

Rzecz wydarzyła się 14 września 2016 roku w meczu młodzieżowej Ligi Mistrzów z Legią Warszawa.

Scuderi przy próbie blokowania strzału Konrada Michalaka źle postawił nogę. Jego kolano nienaturalnie się wygięło. Ból musiał być okropny. Nawet piłkarze BVB łapali się za głowę, zdawali sobie sprawę, do czego doszło. Włoch opuścił boisko na noszach. Już wtedy było wiadomo, że czeka go długa przerwa w grze.



Dortmund starlet Dario Scuderi's horror injury in game vs. Legia will probably end his career...



Praying he recovers! pic.twitter.com/3fGEdcXnoz — FootballFunnys (@FootballFunnnys) December 31, 2016

"Wszystko zerwane"

Diagnozy były fatalne: wszystkie zerwane więzadła w kolanie. Lekarze mówili o "najgorszej kontuzji, jaką można sobie wyobrazić. Prawie wszystko zostało zerwane: więzadła, mięśnie i ścięgna". Pojawiły się obawy, że piłkarz nie tylko nie wróci do gry, ale też do pełni sprawności. Jakby tego było mało, zdiagnozowano u niego również problemy z krążeniem krwi. Groziła mu amputacja nogi.

Wielu załamałoby się psychicznie. Ale nie Dario. Zawziął się i rozpoczął walkę. Zachęcali go inni piłkarze. Nawet sam Neymar.

Od tamtego czasu Scuderi przeszedł osiem operacji. O swoim stanie zdrowia regularnie informował w mediach społecznościowych. Pod koniec maja tego roku jego wpis był w końcu pozytywny. Dostał wówczas od lekarzy zielone światło na powrót do treningów. Po 623 dniach.



Comebackstronger#bvb#footbonout Post udostępniony przez Dario Scuderi (@darioscuderi98) Kwi 27, 2018 o 5:03 PDT





Niedawno, po 697 dniach od dramatu, Scuderi doczekał się kolejnego meczu w BVB. Był to sparing z Luner SV, drużyną z zachodnich Niemiec, zakończony remisem 1:1.

Był emocjonalny wpis. "Powrót! Po bardzo długim i trudnym okresie wróciłem. Dziękuję mojej rodzinie, przyjaciołom i klubowi, bez których nie dałbym rady" - napisał urodzony na Sycylii piłkarz.

Źródło: Instagram/Dario Scuderi Scuderi dokonał niemożliwego



Upór piłkarza docenił choćby Jakub Rzeźniczak. Były obrońca Legii Warszawa zamieścił na Twitterze sekwencję zdjęć z kluczowymi zdarzeniami. "Ważne, że tak się skończyło i chłopak znów gra" - napisał.



14 września 2016 - Dario Scuderi w meczu młodzieżowej Ligi Mistrzów doznaje koszmarnej kontuzji, groziła mu nawet amputacja nogi. Lekarze nie dawali mu szans na powrót do pełnej sprawności

8 operacji i 697 dni później.

12 sierpnia 2018 - Dario Scuderi gra w meczu rezerw Borussii pic.twitter.com/kd8JNneROy — Jakub Rzeźniczak 52 (@JakubRzezniczak) August 14, 2018