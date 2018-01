Drużyna Krychowiaka potrzebuje punktów jak tlenu. Po 24 kolejkach zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Menedżer Alan Pardew uznał, że sporo punktów może zapewnić im napastnik Liverpoolu, który z pewnością będzie chciał odbudować formę.

28-letni Sturridge stracił kilka miesięcy z powodu kontuzji. Dotąd rozegrał tylko dziewięć meczów w Premier League, a po raz ostatni wystąpił pod koniec listopada. W poniedziałek wieczorem doszło do dealu. Wypożyczenie ma obowiązywać do końca obecnego sezonu. Krychowiak wyrzucił Liverpool Sensacja w 1/16... czytaj dalej »

Z otwartymi rękoma 26-krotnego reprezentanta Anglii powitał Krychowiak, który w poniedziałek obchodził 28. urodziny. "Jeśli nie możesz nas pokonać, dołącz do nas" - napisał na Twitterze.

To oczywiście pokłosie ostatniego zwycięstwa Drozdów z Liverpoolem w 1/16 finału Pucharu Anglii. WBA dokonali nie lada wyczynu, bo jako pierwsza drużyna od października 2014 roku na Anfield strzeliła wszystkie trzy gole w pierwszej połowie. Poprzednio sztuka ta udała się Realowi Madryt.

Żart Polaka szybko zdobył uznanie.





If You Can\\\\\\\\\\\\\\\'t Beat Us, Join Us #EmiratesFACup#liverpool#LIVWBA

Welcome

— Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) January 29, 2018