Debiutu nie będzie. Pomocnik opuścił zgrupowanie kadry





Foto: ARKADIUSZ GOLA / POLSKAPRESSE / EastNews | Video: TVN 24 Kądzior będzie musiał poczekać na debiut w kadrze

Zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski na dobre się jeszcze nie rozpoczęło, tymczasem z Wrocławia już napłynęła zła wiadomość. Kadrę opuszcza pomocnik Górnika Zabrze Damian Kądzior.

Poniedziałek jest pierwszym dniem zgrupowania Polaków przed towarzyskimi meczami z Nigerią (23 marca) i Koreą Południową (27 marca). Piłkarze na dotarcie do wrocławskiego hotelu mają czas do 19:30. Jednym z tych, którzy zjawili się wcześniej jest Kądzior.

Uraz z meczu ligowego

Nawałka: drzwi do kadry są ciągle otwarte - Kluczowym... czytaj dalej » On na kadrę przyjechał z urazem, którego doznał w ligowym meczu z Koroną Kielce. Do Wrocławia przyjechał z mocno zbitym mięśniem uda. - W meczu jakoś wytrzymałem, jednak następnego dnia zrobiło się gorzej. Nigdy nie ma dobrych momentów na urazy, lecz ten jest wyjątkowo niefortunny - mówił po tamtym spotkaniu.

O jego kontuzji w niedzielę podczas konferencji prasowej mówił Adam Nawałka, a po konsultacji z lekarzem kadry Kądzior zmuszony jest opuścić reprezentację.

- Damian Kądzior opuszcza zgrupowanie reprezentacji. Uraz, którego doznał w sobotnim meczu ligowym nie jest groźny, ale jego leczenie potrwa około tygodnia. Wyklucza to jego udział w meczach z Nigerią i Koreą Południową - napisał na Twitterze rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski.





Pomocnik Górnika był obecny również na poprzednim zgrupowaniu, ale nie miał jeszcze okazji zadebiutować.