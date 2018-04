Klasa wielkich piłkarzy. Czułe pożegnanie Ronaldo i Buffona





Foto: Twitter/Gilles | Video: PAP/EPA Real w półfinale. Zdecydował karny

Na boisku byli po przeciwnej stronie barykady. Jeden został bohaterem, drugi zaznał goryczy porażki, ale już po meczu Cristiano Ronaldo i Gianluigi Buffon udowodnili, czym jest klasa.

Buffon, już wykąpany i przebrany, udzielał pomeczowego wywiadu włoskim mediom. To było w tzw. strefie mieszanej, gdzie piłkarze mają obowiązek zatrzymać się i odpowiedzieć na pytania dziennikarzy. Bramkarz pewnie tłumaczył się z tego, jak doszło do katastrofy Juventusu w ostatniej minucie rewanżowego spotkania z Realu.

W pewnej chwili zza jego pleców wyłonił się Ronaldo. Portugalczyk zatrzymał się i zaczepił Buffona. Bramkarz Juventusu odwrócił się, wtedy panowie serdecznie się wyściskali. Na chwilę to, co wydarzyło się na boisku, zeszło na dalszy plan. O wyniku zapomnieli. Przed chwilą wielcy rywale, teraz faceci z klasą. Jeden podziękował za grę, drugi pewnie pogratulował awansu do półfinału Ligi Mistrzów.



Il fantastico abbraccio tra Gigi Buffon e Cristiano Ronaldo in mixed zone al termine di Real Madrid-Juventus #UCL#RMJuve#SpazioJ

(Video di @nicolafrega) pic.twitter.com/LKtEbqUHJV — SpazioJ (@Spazio_J) 11 kwietnia 2018





Karny i czerwona kartka

Do 93. minuty to Buffon był bohaterem. Juventus dokonywał niemożliwych rzeczy, prowadził w Madrycie 3:0 i zanosiło się, że o tym, kto awansuje do najlepszej czwórki zadecyduje dogrywka.

Wtedy sędzia dopatrzył się faulu przed bramką turyńczyków. Nie miał wątpliwości: rzut karny. Buffon zdenerwowany zaatakował arbitra i za pyskówkę wyleciał z boiska. Karnego musiał bronić Wojciech Szczęsny. Nie udało się, górą był Ronaldo.

Mecz zakończył się zwycięstwem Juventusu 3:1. Tydzień temu Real wygrał 3:0. Oprócz madrytczyków, do półfinału awansowały także Bayern, Liverpool i AS Roma. Losowanie par zaplanowano na piątek.

Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów? AS Roma Bayern Monachium Liverpool Real Madryt Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów? Wyniki głosowania 6% AS Roma 6% 43% Bayern Monachium 43% 19% Liverpool 19% 32% Real Madryt 32% Oddanych głosów: 822 zobacz wyniki