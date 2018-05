Cztery gole, dziewięć kartek, jedna czerwona. Powalczyli w El Clasico





Nie zawiedli, emocji na Camp Nou było pod dostatkiem, agresji nawet w nadmiarze. Barcelona - przez całą drugą połowę walcząc w dziesięciu - zremisowała z madryckim Realem w El Clasico 2:2.

Ostatnie takie El Clasico. Z Iniestą, ale bez szpaleru W niedzielny... czytaj dalej » Duma Katalonii z Ligi Mistrzów odpadła na poziomie ćwierćfinału. Tytuł w Primera Division już ma, odebrała go Realowi. Ma też Puchar Króla. W lidze krajowej walczy o to, by sezon zakończyć bez porażki.



Królewscy czekają na finał LM, w którym zmierzą się z Liverpoolem. W Hiszpanii walczą o to, by wyprzedzić Atletico - które wcześniej w niedzielę przegrało 0:2 z Espanyolem - i zająć drugie miejsce.



Co jeszcze było stawką tego widowiska? Liczył się prestiż, liczyła ambicja, liczyli kibice. I zwycięskie pożegnanie z El Clasico Andresa Iniesty, który dopiero co ogłosił, że opuszcza Camp Nou.

Proste, nawet bardzo

Piłkarze obydwu ekip starali się zatem od pierwszej akcji. Już w 10. minucie Barca wyprowadziła kontrę, po której Keylor Navas był bezradny. Wrzucał Sergi Roberto, strzelał Luis Suarez.



Proste, nawet bardzo.



Odpowiedz gości nadleciała natychmiast. Cristiano Ronaldo podał do Toniego Kroosa, Kroos do Karima Benzemy, Benzema głową do Ronaldo, a ten z metra do siatki.



Też proste. CR7 zaczął jednak utykać.



A ostro bywało często. Sergio Ramos szturchnął Suareza, obrońcy Realu faulem, za który obejrzał żółtą kartkę, zrewanżował się Lionel Messi. W doliczonym czasie pierwszej połowy Reberto na chwilę stracił zimną krew - zderzyli się z Marcelo, a potem - bez piłki - gracz Barcy rywala uderzył. I wyleciał z boiska za kartkę czerwoną.



Po przerwie Ronaldo siedział na ławce, do boju posłany został Marco Asensio.

Źródło: PAP/EPA Walki na Camp Nou nie brakowało

Wszyscy klaskali, część biła pokłony

Barcelona w osłabieniu? Nic to. Barcelona w opałach? Nic z tego. Messi wymanewrował i Ramosa, i Casemiro, po czym uderzył przy słupku. Podającemu do Argentyńczyka Suarezowi sędzia faulu nie odgwizdał, choć Królewscy bardzo protestowali.

Po chwili znowu padł gol dla Dumy Katalonii. 3:1 nie było, bo sędzia pokazał pozycję spaloną Ivanowi Rakiticiowi. Słusznie? Czasu na szukanie odpowiedzi brakowało.

W 58. minucie na Camp Nou wstali wszyscy. Klaskali, część biła pokłony. Zmieniony został Iniesta.

Wyrównał Gareth Bale, bez zastanowienia huknął z pierwszej piłki. W polu karnym padł potem jeszcze Marcelo, podcięty przez Jordiego Albę. Bez reakcji sędziego.

