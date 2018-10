"Ani Messi, ani Ronaldo, ani Lewandowski". W Europie nadszedł czas Piątka i innych





»

Przerwa w rozgrywkach ligowych to dobry czas, by przyjrzeć się czołówce klasyfikacji strzelców pięciu najlepszych lig europejskich. A tam niespodzianki. "Ani Messi, ani Cristiano, ani Lewandowski, ani Kane, ani Salah nie jest liderem" - wysuwa wniosek hiszpański dziennik "Marca". Nadszedł czas innych, w tym Krzysztofa Piątka.

Złota Piłka bez Lewandowskiego. Zabrakło go nawet w szerokim gronie Robert... czytaj dalej » To dopiero początek batalii o Złotego Buta, czyli statuetki dla najlepszego strzelca lig europejskich. Gwoli ścisłości przypominamy, że ranking powstaje w oparciu o liczbę goli strzelonych przez piłkarzy w lidze, która jest mnożona przez współczynnik trudności rozgrywek.

Najwyższy - dwa - ma pięć czołowych lig: hiszpańska, angielska, niemiecka, włoska i francuska (współczynnik zależy od wyników klubów z każdej ligi w europejskich pucharach w ciągu ostatnich pięciu sezonów). Uwzględniając wszystkie europejskie ligi aktualnym liderem jest Liliu z Nomme Kalju, który strzelił 29 goli i ma tyle samo punktów, ponieważ liga estońska ma współczynnik: jeden.

Brazylijczyk raczej jednak nie będzie liczył się w walce o końcowy triumf. W ostatnich latach wygrywali piłkarze z topowych lig, z najwyższym współczynnikiem. Ostatnie dwa Złote Buty przymierzył Leo Messi, który tym razem może oddać go w ręce innego.

ANGLIA

W ubiegłym sezonie Mohamed Salah i Harry Kane stoczyli zaciętą batalię o miano najlepszego strzelca Premier League. Z 32 trafieniami wygrał Egipcjanin. Jednak w obecnych rozgrywkach napastnik Liverpoolu tylko trzy razy znalazł drogę do siatki, a Anglik pięć. Aż siedem znalazł ten, który raczej miał asystować kolegom. Eden Hazard po mundialu nie stracił wigoru. Ofensywny pomocnik Chelsea i reprezentacji Belgii bawi się pod bramkami przeciwników. Ostatnią kampanię zamknął z dorobkiem 12 trafień, a swoją najlepszą (sezon 2016/17) - 16.

Źródło: Shutterstock Hazard myśli o transferze do Realu

FRANCJA

Jedynie w Ligue 1 wszystko wygląda tak jak być powinno. W tabeli pewnie przewodzi PSG, które w takiej formie już na początku przyszłego roku powinno zapewnić sobie tytuł mistrzowski. W klasyfikacji najlepszych strzelców rządzi duet Neymar - Kylian Mbappe. Brazylijczyk i Francuz mają po osiem trafień.

Źródło: PAP/EPA Neymar i Mbappe - złoty duet PSG

HISZPANIA

Liga już bez Cristiano Ronaldo, ale Leo Messi ma innych wielkich konkurentów: Luis Suarez, Antoine Griezmann, Diego Costa, Karim Benzema, Gareth Bale. Po ośmiu kolejkach Pichici (najlepszym snajperem w Hiszpanii) nie jest jednak żaden z nich, a 32-latek rodem z Urugwaju, Christian Stuani.

Girona, w której napastnik występuje, strzeliła w tym sezonie 10 goli, z czego osiem było dziełem przyjaciela Edinsona Cavaniego. Dublet ustrzelił przeciwko samej Barcelonie. Jedno trafienie mniej ma portugalski napastnik lidera Primera Division Sevilli Andre Silva.

Źródło: Twitter/Girona Stuani strzela jak natchniony

NIEMCY

Miniony sezon w Barcelonie okrasił czterema ligowymi golami w 694 minuty, w Niemczech Paco Alcacer ewidentnie odżył. Zaledwie trzy mecze wystarczyły, by wypożyczony do Borussii Dortmund napastnik wysunął się na czoło najlepszych strzelców. Sześć bramek w zaledwie 81 minut, czyli gol co 13 minut!

Złożyły się na nie hat-trick przeciwko Augsburgowi, dublet przeciwko Bayerowi Leverkusen i bramka przeciwko Eintrachtowi. Były snajper warszawskiej Legii Ondrej Duda strzelił dla Herthy o jednego gola mniej, a Robert Lewandowski, najlepszy strzelec poprzedniego sezonu, ma na razie połowę dorobku Alcacera. - Opuściłem Barcę, ponieważ chciałem być szczęśliwy grając - przyznał Hiszpan.

Źródło: PAP/EPA Paco Alcacer (z lewej) uratował Dortmund

Europa zachwyca się Piątkiem. "Asertywny, obunożny i żelazne nerwy" W Portugalii się... czytaj dalej » WŁOCHY

Dziewięć goli w siedmiu meczach Serie A, a w sumie 13 w ośmiu spotkaniach licząc Puchar Włoch. Tak z Półwyspem Apenińskim przywitał się Krzysztof Piątek. 23-latek o trzy trafienia wyprzedza w klasyfikacji strzelców Serie A Lorenzo Insigne i o pięć Cristiano Ronaldo.

Pozyskanemu przez Genoę za cztery miliony euro napastnikowi brakuje coraz mniej, by dorównać Ezio Pascuttiemu z Bologny, który wpisał się na listę strzelców w pierwszych dziesięciu kolejkach sezonu 1963/64, oraz słynnemu Argentyńczykowi Gabrielowi Batistucie, który w rozgrywkach 1994/95 zaliczył jedenaście takich występów, a zdobył w nich 13 goli.



"W 2006 roku miał zaledwie jedenaście lat, ale już był niesamowicie utalentowany. Zawsze miał świetny instynkt strzelecki. Jeśli piłka jest w okolicy, Piątek tam będzie" - mówił ostatnio pierwszy trener Piątka Andrzeja Bolisęga w "La Gazzetta dello Sport".