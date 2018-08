Trener polskiej młodzieżówki uniknął katastrofy. "Zdecydowały minuty"





"Wylądowałem w Genui przed godziną 11 i miałem jechać do hotelu tym mostem" - napisał na Twitterze Czesław Michniewicz. O 11.37 doszło do katastrofy, selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21 szczęśliwie jej uniknął.

Oddany do użytku w 1967 roku wysoki most autostrady A10 długości prawie 1200 metrów zawalił się we wtorkowe przedpołudnie w trakcie gwałtownej ulewy nad miastem.

Źródło: Luca Zennaro/PAP/EPA Katastrofa wiaduktu w Genui

Z wysokości około 50 metrów runął środkowy, długi odcinek drogi, pociągając za sobą około 30 samochodów i trzy ciężarówki. 37 osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych.

Źródło: Google Earth Zawalił się 400-metrowy odcinek wiaduktu w Genui

Wizyta u rodaków

Drogą tą podróżować Michniewicz. "Wylądowałem dziś w Genui przed godz. 11 i miałem jechać do hotelu tym mostem. Zdecydowały minuty" - napisał po godzinie 13 na Twitterze znany polski trener.



Wylądowałem dziś w Genui przed godz. 11 i miałem jechać do hotelu tym mostem. Zdecydowały minuty pic.twitter.com/ICnZZ4VQbj — Czesław Michniewicz (@czesmich) August 14, 2018

Kilka godzin później selekcjoner polskiej młodzieżówki wrzucił zdjęcie pięknie położonego ośrodka treningowego Sampdorii, gdzie grają Karol Linetty, Bartosz Bereszyński i Dawid Kownacki. To właśnie był cel wizyty trenera w stolicy Ligurii. Od tego lata w Genoi występuje także Krzysztof Piątek.



Pięknie położony jest ośrodek treningowy @sampdoriapic.twitter.com/aaaOnE70rt — Czesław Michniewicz (@czesmich) August 14, 2018

Teraz wiadukt, wcześniej samolot

To nie pierwszy przypadek w ostatnim czasie, gdzie Michniewicz unika katastrofy. W lipcu leciał do Gdańska, ze względu na problemy z podwoziem samolot awaryjnie lądował.



Skończyło się szczęśliwie.Pierwsze awaryjne lądowanie za mną. Brawo dla całej załogi samolotu. Dzięki bardzo pic.twitter.com/BbsxkdhlWy — Czesław Michniewicz (@czesmich) July 29, 2018