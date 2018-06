"Cześć, nie chcemy cię". Piłkarz zwolniony SMS-em





Phil Marsh, który swoją piłkarską karierę zaczynał w Manchesterze United, o zwolnieniu z klubu Rhyl dowiedział się z SMS-a, którego wysłał mu nowy trener. Drugoligowy walijski zespół był dwudziestym w karierze 31-letniego napastnika.

"Cześć Phil, tu Eddie, nowy trener Rhyl. Po analizie budżetu oraz dyskusji ze sztabem zdecydowaliśmy, że nie chcemy cię w kolejnym sezonie. Chcemy wszystkich poinformować zawczasu. Pozdrawiam" - taką wiadomość otrzymał Marsh.



Treść SMS-a zaprezentował w mediach społecznościowych.

I tak nie zamierzał zostać

Jaka była odpowiedź piłkarza? "Cześć Eddie, i tak nie zamierzałem zostać, bo wracam do Manchesteru United. Dzięki za wiadomość, telefon byłby miły. Wszystkiego dobrego" - odpisał Marsh, który ponoć nie był jedynym potraktowanym w ten sposób.



Marsh w Manchesterze United zagrał w jednym meczu Pucharu Ligi w 2006 roku. Rok później zaczął się tułać po klubach rywalizujących w niższych ligach. Obecnie szuka kolejnego zespołu. Niewykluczone, że zostanie trenerem, bo niezbędną licencję już posiada.



When you get of the new gaffa via text!!!! So you have to give them a bit of banta all the best pic.twitter.com/Mo3nHTCoSR — Phil Marsh (@marshy2o) 29 maja 2018