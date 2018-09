Rosyjska gwiazda uwolniona od podejrzeń. Wypowiedź ojca źle zinterpretowana





Foto: AP/EAST NEWS | Video: Антон Зайцев CC BY-SA 3.0, Steindy, AP/EAST NEWS Czeryszew strzelił cztery gole w mistrzostwach świata

Denis Czeryszew został uwolniony od podejrzeń - oświadczył rzecznik Hiszpańskiej Agencji Antydopingowej (AEPSAD), prowadzącej dochodzenie w sprawie rosyjskiego piłkarza, któremu zarzucano stosowanie niedozwolonych środków.

"Dochodzenie zakończono, decyzję przekazano zawodnikowi, Rosyjskiej Agencji Antydopingowej i Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Czeryszew został uwolniony od podejrzeń" - napisano w oficjalnym komunikacie.



Odjęte punkty, zawieszony prezes. Klub Polaków ukarany za oszustwa Chievo Werona,... czytaj dalej » Postępowanie wyjaśniające wszczęto - jak informował rosyjski dziennik "Sport-Express" - na podstawie informacji, jaką w czerwcu 2017 roku w jednym z wywiadów prasowych ujawnił ojciec piłkarza, były zawodnik Dmitrij Czeryszew.

Wszystko było uczciwe

Jego zdaniem syn, gdy występował w hiszpańskim zespole Villarreal, miał aplikowane zastrzyki z hormonem wzrostu. Taka „kuracja" bez oficjalnego pozwolenia na jej stosowanie, wydanego przez uprawnionych lekarzy, jest traktowana jako doping i może być zagrożona karą dyskwalifikacji do czterech lat.



Teraz Czeryszew senior nie potwierdził swoich słów. Oświadczył, że jego wypowiedź została źle zinterpretowana przez dziennikarzy.



Sam zawodnik, który był jednym z bohaterów mistrzostw świata w Rosji - strzelił cztery gole, a Sborna dotarła do ćwierćfinału - twierdził, że sprawa go bezpośrednio nie dotyczy.



- Lepiej wszystko zostawić lekarzom, którzy postępują zgodnie z przepisami - oznajmił. - Z mojej strony wszystko było uczciwe, nigdy nie zażywałem żadnych zabronionych substancji.