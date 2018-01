Czerwone Diabły tym razem nie na remis





Po serii trzech remisów w angielskiej ekstraklasie piłkarze Manchesteru United wywalczyli komplet punktów. W 22. kolejce na wyjeździe pokonali Everton 2:0. Trzecie kolejne zwycięstwo odniósł Liverpool, który wygrał na stadionie rywala z Burnley 2:1.

O sukcesie Czerwonych Diabłów, które w ostatnich dniach zremisowały z Leicester City, Burnley i Ból głowy Guardioli. Dwóch czołowych piłkarzy kontuzjowanych To nie był udany... czytaj dalej » Southampton, zdecydowały dwa efektowne strzały sprzed linii pola karnego. W 57. minucie takim uderzeniem popisał się Francuz Anthony Martial, a w 81. - Jesse Lingard.



Przy obu trafieniach asystował Francuz Paul Pogba.



Manchester United ma 47 punktów i zajmuje w tabeli drugie miejsce. Do prowadzącego Manchesteru City traci 12, przy czym lokalny rywal swój mecz z Watfordem rozegra we wtorek.

Od października

The Reds triumfowali dzięki bramce zdobytej dopiero w doliczonym czasie drugiej połowy. Prowadzenie objęli w 61. minucie, kiedy do siatki trafił Senegalczyk Sadio Mane. W 87. do wyrównania doprowadził Islandczyk Johann Gudmundsson. Zwycięskiego gola strzelił Ragnar Klavan.



Debiutu na razie nie doczekał się Holender Virgil van Dijk - najdroższy obrońca w historii futbolu, sprowadzony z Southampton do Liverpoolu za kwotę szacowaną na 84 mln euro.



The Reds są niepokonani w jakichkolwiek rozgrywkach od 22 października, kiedy ulegli w Londynie Tottenhamowi 1:4.