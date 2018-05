Ulga w Madrycie. Cristiano wrócił do treningów





Dobra wiadomość dla kibiców Realu Madryt dwa tygodnie przed finałem Ligi Mistrzów. Cristiano Ronaldo, który doznał urazu w meczu z Barceloną, wrócił do treningów z piłką.

W 14. minucie niedzielnego El Clasico z Barceloną Portugalczyk zdobył bramkę, ale przy tej akcji, na skutek interwencji Gerarda Pique, ucierpiał. Dograł do końca pierwszej połowy, jednak w przerwie został zmieniony.

Ronaldo boleśnie starł się z Pique

W poniedziałek przeszedł szczegółowe badania, które wykluczyły uszkodzenia kości i tkanek. Jak się okazało, doznał lekkiego skręcenia stawu skokowego.

- To niewiarygodne, że Ronaldo jest w stanie chodzić po 48 godzinach. To pokazuje jego ambicję - mówił dziennikarzom o postępach Portugalczyka trener Królewskich Zinedine Zidane. Ronaldo musiał zejść. "Nie martwimy się o jego występ w finale Ligi Mistrzów" Cristiano Ronaldo... czytaj dalej »

Finał na pewno z CR7

W środę piłkarz opuścił ligowe starcie w Sevilli (Real przegrał 2:3), a w sobotę nie zagra na Santiago Bernabeu z Celtą Vigo. Do końca tygodnia miał spokojnie dochodzić do siebie pod okiem fizjoterapeutów, a od nowego tygodnia wrócić do pracy z piłką.

CR7 robił błyskawiczne postępy. Na tyle duże, że już w piątek wrócił do treningów z piłką, a dzień później potwierdził to zdjęciem na Twitterze. Na razie trenował tylko w obecności innego kontuzjowanego piłkarza Daniego Carvajala.

Zidane nie wie jeszcze, czy 33-letni piłkarz wystąpi za tydzień w ostatnim ligowym meczu sezonu przeciwko Villarreal. Najważniejsze starcie czeka Real tydzień później - w Kijowie, w finale Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Francuz podkreślił, że na ten mecz Portugalczyk wróci "na 150 procent", podobnie jak Isco i Carvajal.



Back on track pic.twitter.com/WkhDmp8rAZ — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 12, 2018