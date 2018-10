Wyjątkowe spotkanie w Manchesterze. "Dobrze Cię widzieć w dobrej formie, szefie"





Foto: Cristiano Ronaldo/Twitter | Video: PAP/EPA Ferguson i Ronaldo spotkali się po meczu Manchesteru z Juventusem

Najpierw cenne zwycięstwo, później sentymentalne spotkanie - wyprawa do Manchesteru była dla Cristiano Ronaldo wyjątkowo udana. Po wygranym przez Juventus 1:0 meczu Ligi Mistrzów Portugalczyk spotkał się ze swoim byłym trenerem Sir Alexem Fergusonem.

"Świetny trener, ale przede wszystkim wspaniały człowiek. Nauczył mnie tak wielu rzeczy na boisku, ale i poza nim. Dobrze Cię widzieć w dobrej formie, szefie" - napisał CR7 w mediach społecznościowych po meczu na Old Trafford.



A great coach and above all a wonderful man. Taught me so many things inside and outside the pitch. Great to see you in good shape, Boss! pic.twitter.com/Ql4dcuJvCW — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 24 października 2018





Sześć lat sukcesów

Ronaldo pogratulował Dybali. Czerwone Diabły były bezradne Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Ronaldo rzeczywiście Szkotowi zawdzięcza wiele. To właśnie on w 2003 roku dostrzegł ogromny talent w nastoletnim pomocniku Sportingu Lizbona i ściągnął do Manchesteru.

W sześć lat pod skrzydłami Fergusona piłkarz z Madery wygrał na Wyspach Brytyjskich wszystko, dorzucił puchar Ligi Mistrzów i zapracował na miano najlepszego piłkarza świata. Później za rekordowe w tamtym czasie (2009 rok) 94 mln euro trafił do Realu Madryt.

Dochodzi do siebie

Siłą rzeczy z Fergusonem widział się rzadziej, ale zawsze darzył go wielkim szacunkiem. We wtorek Szkot nie mógł być obecny na stadionie, bo wciąż przechodzi rehabilitację po wylewie krwi do mózgu, którego doznał w maju. Swojego byłego podopiecznego odwiedził w hotelu.

"Moje myśli i modlitwy są z Tobą, mój drogi przyjacielu. Bądź silny, szefie" - pisał wtedy w mediach społecznościowych piłkarz.