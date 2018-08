Ronaldo "ochrzczony" w Juve. Zaśpiewał na krześle





»

Oczy piłkarskiego świata są w sobotę zwrócone na Weronę. To tam będzie miał miejsce debiut Cristiano Ronaldo w lidze włoskiej. Zanim Portugalczyk zaprezentuje się na boisku, wcześniej dał pokaz swoich umiejętności wokalnych.

W świecie piłki rzeczą powszechną jest, że zawodnicy wchodzący do drużyny muszą wkupić się do jej szatni. Sposoby są bardzo różne, zależą od inwencji kolegów. W szatni Starej Damy tradycją jest, że "nowi" śpiewają wybraną przez siebie piosenkę. Pewnie po to, by reszta mogła wyśmiać ewentualne wątpliwe umiejętności wokalne chrzczonego.

"Mały dom" Ronaldo

Rytuał musiał przejść nawet sam Cristiano, kupiony latem z Realu Madryt za 117 milionów euro. CR7 nie miał jednak z tym żadnego problemu. Podczas zespołowej kolacji przed sobotnim meczem z Chievo stanął na krzesło, rozsunął klubową kurtkę i zaczął śpiewać. Dla kolegów wybrał kilka wersów portugalskiej piosenki "Minha Casinha" (w tłum. na język polski "Mój mały dom") zespołu Xutos & Pontapes.

Nowi koledzy dodali mu otuchy, uderzając w stół. Krótki filmik z występu piłkarza zamieścił w mediach społecznościowych pomocnik Starej Damy Miralem Pjanić.



Wow @Cristiano Ronaldo's Juventus initiation song is an absolute belter



( Instagram/miralem_pjanic) pic.twitter.com/FujhDlu8tR — Goal (@goal) August 17, 2018

Oprócz Ronaldo wokalnej próbie poddani zostali inni nowi gracze Juve, m.in. Mattia Perin, Joao Cancelo, Emre Can. Prezentowali się również ci, którzy już grali wcześniej w Turynie, jak Blaise Mattuidi oraz Leonardo Bonucci. Ten drugi wrócił latem do stolicy Piemontu po roku spędzonym w AC Milan. I to właśnie występy Francuza i Włocha wzbudziły największy aplauz u kolegów.



Juventus Players Singing Initiation Song ft Emre Can, Bonucci, Perin, Cancelo & Matuidi Funny Dance.: https://t.co/QnAgKM7eid via — Footballers World (@ShahriarAbdull7) August 17, 2018





Pilnowany przez antyterrorystów

Największe oczekiwania są związane oczywiście z debiutem CR7. Rzadko kiedy na mecze Chievo patrzy cały świat. W sobotę na Stadio Marcantonio Bentegodi tak właśnie będzie. Meczowi inaugurującemu nowy sezon Serie A będą towarzyszyły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, w tym jednostki antyterrorystyczne.

Źródło: Wikipedia (CC BY-SA 3.0) Na tym obiekcie zadebiutuje CR7