"To była łatwa decyzja". Ronaldo szczęśliwy w Turynie

Po zaledwie miesiącu spędzonym w Turynie Cristiano Ronaldo już wie, że Juventus to dobry wybór. - Jestem szczęśliwy. Także tutaj chcę stworzyć historię - zdradził Portugalczyk.

To z pewnością największy i najbardziej nieoczekiwany transfer tegorocznego lata. Ronaldo kosztował Starą Damę 117 milionów euro.

- Nie spodziewałem się, że tutaj zagram, ale są w życiu rzeczy, które dzieją się z jakiegoś powodu i w tym przypadku tak było. Juventus to jedna z najlepszych ekip na świecie, więc to była łatwa decyzja. Oni wykazali największe zainteresowanie. Dali mi szansę i teraz jestem szczęśliwy. Także tutaj chcę stworzyć historię - podkreślił CR7, który we wtorek został ambasadorem włoskiej platformy streamingowej. Ronaldo "ochrzczony" w Juve. Zaśpiewał na krześle Oczy piłkarskiego... czytaj dalej »

Pamiętna chwila

Portugalczyk pierwszy raz wziął udział w treningu Juventusu 30 lipca, a już w ostatni weekend zadebiutował w starciu z Chievo. Jego nowa drużyna przegrywała już 1:2, ale wykaraskała się, a zwycięskiego gola na 3:2 strzeliła w doliczonym czasie.

Przed nim kolejny debiut - tym razem na Juventus Stadium (w sobotę z Lazio). To na nim kilka miesięcy temu, jeszcze w barwach Realu Madryt, strzelił cudownego gola przewrotką. Dla niego był to szczególny moment. - To chyba najpiękniejsza bramka w mojej karierze. Gdy zobaczyłem, że kibice klaszczą, pozostałem bez słów. Nigdy nie przeżyłem niczego podobnego - wspomina.

Bez obsesji

Działacze Juve nie ukrywają w wypowiedziach, że Ronaldo ma im pomóc sięgnąć po upragniony triumf w Lidze Mistrzów. Sam piłkarz, który w sumie ma już pięć triumfów w najbardziej elitarnych rozgrywkach klubowych, takiej obsesji nie ma.

- Oczywiście, chcę wygrać puchar z Juventusem. Damy z siebie wszystko, ale to nie będzie obsesja. Zobaczymy, co się zdarzy. Najważniejsze dla tego klubu jest wygrywanie w Serie A i Pucharze Włoch oraz dojście jak najdalej w Lidze Mistrzów - zakończył CR7.

