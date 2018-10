Ronaldo odszedł z Realu przez prezesa. "Naszą relację traktował biznesowo"





»

Cristiano Ronaldo postanowił wyjaśnić, dlaczego zdecydował się opuścić Real Madryt. W wywiadzie dla "France Football" wyznał, że wpływ na niego miała postawa prezesa królewskiego klubu Florentino Pereza.

- Naszą relację zawsze traktował biznesowo. Wiem o tym, bo nigdy nie powiedział mi nic od serca. Zauważyłem, że klub, a w szczególności prezes, nie patrzył na mnie już tak samo jak wtedy, gdy tam przyszedłem. Przez pierwsze cztery, pięć lat miałem poczucie, że jestem "Cristiano Ronaldo". Później ono malało. Prezes zachowywał się tak, jakbym nie był już nieodzowny, jeśli wiecie, co mam na myśli - wyjaśnił CR7 na łamach francuskiego magazynu.

"W Chinach zarabiałbym pięć razy więcej"

Juventus najadł się strachu. Ronaldo odpalił pocisk Zanosiło się na... czytaj dalej » W Realu grał długie dziewięć lat. Lista jego dokonań jest przebogata, m.in. czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów oraz dwa razy był mistrzem Hiszpanii. Drużynę opuścił jako najlepszy strzelec w historii. Goli wbił aż 451, co dało kosmiczną średnią 1,02 bramki na mecz.

Do Starej Damy trafił w lipcu za około 100 milionów euro. Jak zaznaczył, to nie wyższa pensja - oferowana przez mistrzów Włoch - zdecydowała o przeprowadzce.

- Gdyby to na pieniądzach mi zależało, poszedłbym grać do Chin, gdzie zarabiałbym pięć razy więcej niż w Juventusie albo Realu. Nie poszedłem do Juve dla pieniędzy. W Madrycie zarabiałem tyle samo albo więcej, ale różnica polega na tym, że w Turynie mnie chcą. Powiedzieli mi to jasno i pokazali. Czasem widziałem w mediach informacje, że to ja poprosiłem o transfer. Coś w tym było, ale prawda jest taka, że cały czas miałem wrażenie, że prezes nie zrobi nic, żeby mnie zatrzymać - wytłumaczył.

Również decyzja Zinedine'a Zidane'a o odejściu z Realu pozostała bez wpływu na Portugalczyka.

- Moja decyzja nie miała związku z jego odejściem. Ale to była jedna z tych rzeczy, które sprawiły, że czułem się pewniej, jeśli chodzi o ocenę sytuacji w klubie - przyznał.

Oskarżenia o gwałt

"Sfabrykowane dokumenty". Prawnik Ronaldo wydał oświadczenie Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Ronaldo w Serie A zdobył już siedem bramek w 10 spotkaniach. Ale kłopoty ma poza boiskiem. I to poważne. Od września przeciwko piłkarzowi toczy się postępowanie w sprawie gwałtu na Kathryn Mayordze, który miał popełnić w Las Vegas w 2009 roku. 34-letnia kobieta twierdzi, że otrzymała od niego 375 tysięcy dolarów, aby nie wniosła oskarżenia, ale postanowiła szukać teraz sprawiedliwości na fali akcji #MeToo.

- Oczywiście, że ta sytuacja ma ogromny wpływ na moje życie. Mam partnerkę, czworo dzieci, starzejącą się matkę, siostry i brata - rodzinę, z którą jestem bardzo blisko. Nie mówię już o mojej reputacji. Wiem kim jestem i co zrobiłem. Prawda wypłynie na wierzch pewnego dnia i ludzie, którzy chcą upublicznić moje życie i przerobić je na cyrk, wtedy zobaczą - zaznaczył.

Dodał, że pierwszy raz widział swoje siostry i matkę w takim szoku. - One są tym wszystkim najbardziej dotknięte i jednocześnie wściekłe. Już wytłumaczyłem wszystko mojej partnerce. Mój syn Cristiano junior jest jeszcze za mały, żeby zrozumieć - zakończył Ronaldo.