Wyznanie Ronaldo. "Kocham Argentynę"





»

Ronaldo jest gladiatorem Foto: Shutterstock Video: PAP/EPA Ronaldo jest gladiatorem 13.04 | Ma 33 lata, choć wiek biologiczny wskazuje o dziesięć mniej. Tkanka tłuszczowa? Siedem procent. To parametry Cristiano Ronaldo, który mimo upływających sezonów wygląda jak gladiator. Imponującą sylwetkę pokazał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Juventusem. Nie byłoby jej, gdyby nie codzienna, katorżnicza praca Portugalczyka. zobacz więcej wideo »

Cristiano Ronaldo wygrywa plebiscyt FIFA Foto: Shutterstock Video: Reuters TV Cristiano Ronaldo wygrywa plebiscyt FIFA 24.10 | Portugalczyk Cristiano Ronaldo po raz piąty został wybrany najlepszym piłkarzem świata w plebiscycie FIFA. Asowi Realu Madryt pogratulował Robert Lewandowski, który zajął 16. miejsce. zobacz więcej wideo »

Foto: Shutterstock | Video: PAP/EPA Cristiano jest szczęśliwy z Georginą

A to chwali się zdjęciami z meczów i siłowni, a to nowymi modelami aut. Tym razem Cristiano Ronaldo podczas wideo na żywo na Instagramie zaskoczył: - Kocham Argentynę - wyznał.

Gwiazdor Realu we wtorek po treningu relaksował się przed swoim domem w Madrycie u boku córki Alany Martiny i partnerki Georginy Rodriguez. Portugalczyk postanowił przy tym opublikować na Instagramie film na żywo, gdzie reagował na pozdrowienia od fanów. Jedno z nich pochodziło z Argentyny. Odpowiedź Cristiano była błyskawiczna. Źródło: Instagram/georginagio Cristiano, Georgina i dzieci

Pół na pół

- Kocham Argentynę - zdradził. - Moja dziewczyna pochodzi z Argentyny. Wiele osób tego nie wie, ale ona w połowie jest Argentynką, a w połowie Hiszpanką, więc kocham Argentynę. Niektórzy myślą, że nie lubię Argentyny, ale lubię. I to bardzo - dodał portugalski piłkarz. Na nagraniu ożywiła się w tym samym momencie Georgina.

Skąd te insynuacje, że Cristiano miałby nie darzyć sympatią tego południowoamerykańskiego kraju? Argentyna to w końcu ojczyzna Leo Messiego, największego rywala CR7 o prymat numeru jeden na świecie. Tyle że Ronaldo miał na myśli co innego, a konkretnie kogoś innego.

Już na początku kwietnia obszerniej na temat swojego pochodzenia mówiła sama zainteresowana. - Tata jest Argentyńczykiem, a mama pochodzi z Murcji. Polecieli do Buenos Aires razem z moją siostrą, Ivaną, aby poznać rodzinę ojca. Postanowili tam zostać na jakiś czas i wtedy ja się tam urodziłam. Kiedy miałam rok, wróciliśmy do Murcji - zdradziła Rodriguez w obszernym wywiadzie dla "XLSemanal".

Pierwszy raz publicznie Portugalczyk pokazał się z nową partnerką podczas gali FIFA w Zurychu na początku poprzedniego roku, podczas której odebrał nagrodę dla najlepszego piłkarza świata. Aktualnie para ma czwórkę dzieci. Troje z nich urodziła surogatka, Cristiano juniora oraz bliźniaki, Evę i Mateo.



Cristiano on Instagram Live: “My girlfriend is from Argentina. Many people don’t know that. Some people think I don’t like Argentina, but I do... A LOT.” pic.twitter.com/MupTeKjNXZ — TheCristianoFan (@TheCristianoFan) April 17, 2018