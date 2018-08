Ronaldo ambasadorem krwiodawstwa w Białymstoku. "Wymagało to czasu"





Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku doczekało się naprawdę głośnego ambasadora. Został nim jeden z najlepszych piłkarzy świata - Cristiano Ronaldo.

O tej zaskakującej informacji placówka poinformowała na swojej stronie internetowej. "Cristiano Ronaldo jest faktycznym dawcą krwi od 24. roku życia. Ogromnie cieszymy się, że swoją osobą zechciał promować ideę honorowego krwiodawstwa" - czytamy.

Jest tam też zamieszczony film, na którym pięciokrotny laureat Złotej Piłki, pięciokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów, mistrz Europy z 2016 roku, do niedawna gwiazda Realu Madryt i nowy nabytek Juventusu, promuje oddawanie krwi. "Ktoś potrzebuje krwi. Nie jakiejkolwiek krwi. Idealnie dobranej. Dlatego ja oddaję. Dołącz do mnie. Możesz ratować życie" - mówi w nagraniu CR7.

Nie od dziś wiadomo, że Ronaldo poza tym, że jest wielkim piłkarzem, chętnie pomaga potrzebującym, zwłaszcza dzieciom. Portugalczyk włącza się w akcje charytatywne. - Nie mam tatuaży, ponieważ bardzo często oddaję krew - przyznał kiedyś.

"Parę miesięcy to zajęło"

Jak to się stało, że CR7 związał się akurat z Białymstokiem? - Jest nam niezmiernie miło, że udało nam się uzyskać prawa do wykorzystania wizerunku Cristiano Ronaldo. Gdy tylko otrzymaliśmy informację o takiej możliwości, kilka miesięcy temu podjęliśmy wszelkie kroki. Ronaldo był już ambasadorem międzynarodowym. Nie jesteśmy pierwszą instytucją na świecie, ale pierwszą w Polsce, to dodatkowy powód do dumy. Parę miesięcy to zajęło, wymagało trochę czasu i siły - podkreślił w rozmowie z TVN24 Dominik Stępień, specjalista ds. marketingu RCKiK w Białymstoku.

Na budynku RCKiK przy ul. Skłodowskiej już pojawił się wielki wizerunek CR7. Zachwyceni, w rozmowie z dziennikarką TVN24, byli przechodnie.

- To niesamowite, ten człowiek jest naprawdę dobry, ma otwarte serce, naprawdę miły gest.

- Nie spodziewałam się, że taka osoba jak Ronaldo może być twarzą całego centrum.

- Krew jest potrzebna, wiem coś o tym, ja sama kiedyś jej potrzebowałam, więc super.

Ronaldo na Podlasiu?

Placówka na Podlasiu ma już dalekosiężne plany i marzenia związane z piłkarzem. - Mamy wiele pomysłów, aby na przykład na Światowy Dzień Krwiodawcy Ronaldo wręczył nagrody naszym dawcom. Będzie to niesamowicie trudne, ale kto wie, może się uda - zakończył Stępień.