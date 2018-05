W Krakowie nikt nie grał na remis. Skończyło się sześcioma golami





Cracovia i Śląsk mają dobrą passę

Dużo działo się podczas pierwszego meczu 34. kolejki ekstraklasy. Po wymianie ciosów z obu stron Cracovia zremisowała na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław 3:3.

Oba zespoły radzą sobie bardzo dobrze w grupie spadkowej. Do piątku Śląsk wygrał w niej trzy spotkania, a Cracovia zanotowała dwa zwycięstwa i remis. Dzieląc się punktami w bezpośredniej konfrontacji, obie drużyny zanotowały też piąte spotkanie ligowe bez porażki. WKS wywalczył też "oczko", którego brakowało mu do utrzymania w ekstraklasie.

Kołyska dla Probierza

Garstka kibiców na stadionie im. Józefa Piłsudskiego zobaczyła ciekawe widowisko. Oba zespoły przez cały mecz starały się walczyć o pełną pulę. Jako pierwsi gola strzelili wrocławianie. W 26. minucie swoje osiemnaste trafienie w sezonie zaliczył Marcin Robak, wykorzystując rzut karny.

Gospodarze po tej bramce ruszyli do przodu. Wyrównanie padło w 40. minucie, po trafieniu głową do pustej bramki Michała Helika. Miejscowi piłkarze mogli pokazać tradycyjną kołyskę dla swojego trenera Michała Probierza, któremu dzień wcześniej urodził się syn Henryk.

Chwilę później na 2:1 wyprowadził swój zespół płaskim strzałem Krzysztof Piątek. Dla niego to już 20. gol w bieżących rozgrywkach.

Atakowali do końca

Pięć minut po zmianie stron Śląsk wyrównał. Tym razem do siatki piłkę głową skierował Piotr Celeban. To nie był koniec emocji. W 66. minucie Milan Dimun popisał się kapitalnym strzałem w samo okienko bramki Jakuba Słowika i Pasy ponownie wyszły na prowadzenie. Wrocławianie nie zamierzali się jednak poddać. Cel osiągnęli po akcji Jakuba Koseckiego z Arkadiuszem Piechem.

Do końca meczu oba zespoły dążyły jeszcze do zmiany rezultatu, atakowały, ale zabrakło im skuteczności. To ciekawe i otwarte spotkanie skończyło się wynikiem 3:3.



Cracovia Kraków - Śląsk Wrocław 3:3 (2:1).



Bramki: 0:1 Marcin Robak (28-karny), 1:1 Michał Helik, 2:1 Krzysztof Piątek (42), 2:2 Piotr Celeban (50), 3:2 Milan Dimun (66), 3:3 Arkadiusz Piech (71).

Cracovia Kraków: Adam Wilk - Matic Fink, Michał Helik, Niko Datković, Kamil Pestka (75. Michal Siplak) - Milan Dimun, Miroslav Covilo - Sergei Zenjov (57. Sebastian Strózik), Javi Hernandez (73. Nicolai Brock-Madsen), Deniss Rakels - Krzysztof Piątek.

Śląsk Wrocław: Jakub Słowik - Kamil Dankowski (56. Mateusz Lewandowski), Piotr Celeban, Igors Tarasovs, Mateusz Cholewiak - Augusto, Maciej Pałaszewski (56. Dragoljub Srnić) - Jakub Kosecki, Michał Chrapek (69. Arkadiusz Piech), Robert Pich - Marcin Robak.