Poprzeczka, słupek, ale nic więcej. Arka ciągle bez gola





Foto: PAP/Stanisław Rozpędzik Cracovia i Arka na remis

Trzecia kolejka ekstraklasy za nami. W jej ostatnim meczu Cracovia zremisowała na własnym boisku z Arką Gdynia 0:0. Krakowianie zapisali tym samym na swoim koncie pierwszy punkt w sezonie.

Gdynianie w sezon weszli doskonale - na Łazienkowskiej pokonali Legię i sięgnęli po Superpuchar Polski. Wydawało się zatem, że i początek rozgrywek ligowych może należeć do nich. Nic z tych rzeczy - w dwóch pierwszych meczach ugrali ledwie punkt i nie strzelili choćby jednego gola.

Zresztą i Cracovia rozczarowuje na razie na całej linii. Piłkarze Michała Probierza bramkę już zdobyli, ale nie mieli za to na koncie żadnego punktu. Mecz w Krakowie był zatem dla jednych i drugich szansą na przełamanie. Z okazji nie skorzystał nikt.

Nie chciała wpaść

W poniedziałek na naprawdę groźną sytuację pod którąkolwiek z bramek poczekać musieliśmy aż do doliczonego czasu pierwszej połowy. Wtedy to do dośrodkowania z rzutu rożnego kapitalnie wyszedł Aleksandar Kolew, ale piłka po jego strzale zatrzymała się na poprzeczce bramki Cracovii.

Druga połowa także kibiców na stadionie przy ulicy Kałuży nie rozpieściła. Mnóstwo było chaosu, niedokładności. Dziać zaczęło się dopiero pod koniec.

Najpierw wszystko rozstrzygnąć mógł pomocnik Cracovii Javi Hernandez, ale jego strzał głową fantastycznie wybronił Pavels Steinbors. Piłkę meczową miał natomiast Kolew - Serb znów próbował głową, ale tym razem zamiast poprzeczki obił słupek.

Na tym stanęło. Arka pozostaje bez gola, Cracovia ma wreszcie pierwszy punkt.