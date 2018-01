Barcelona dopięła swego. 160 milionów za Brazylijczyka





Foto: Flick (CC BY 2.0) / Lucero Yahaira Paucar Huaman | Video: Wikipedia Coutinho doczekał się transferu do Barcelony

Brazylijczyk Philippe Coutinho bohaterem zimowego okna transferowego. Barcelona potwierdziła transfer piłkarza Liverpoolu, który kosztował aż 160 milionów euro.

To koniec sagi transferowej. W sierpniu Barcelona próbowała wykupić Coutinho. Szefowie katalońskiego klubu widzieli w Brazylijczyku następcę Neymara, sprzedanego za rekordowe 222 miliony euro do PSG. Nietypowy zapis w kontrakcie Messiego. "Może opuścić Barcelonę za darmo" Oryginalny zapis... czytaj dalej »

Ale Liverpool nie ugiął się, choć piłkarz zapalił się do transferu i gdy nie doszedł do skutku, to nawet zastrajkował. Oficjalnie Coutinho był kontuzjowany, ale później trener Juergen Klopp przywrócił go do drużyny.

Klauzula za 400 milionów

Barcelona w sobotę potwierdziła, że w końcu osiągnęła porozumienie z angielskim klubem. Według hiszpańskich mediów Katalończycy zapłacą 160 milionów euro, z czego 40 po spełnieniu kilku warunków.

Coutinho ma podpisać 5,5-letni kontrakt. W umowie zostanie zawarta klauzula wykupu wynosząca 400 milinów euro. W poniedziałek na Camp Nou odbędzie się prezentacja piłkarza.

Nie zagra w Lidze Mistrzów

25-latek nie będzie mógł jednak pomóc Barcelonie w trwających rozgrywkach Ligi Mistrzów, bo w europejskich pucharach grał jako zawodnik Liverpoolu. W tym sezonie w koszulce The Reds wystąpił w 20 spotkaniach. Strzelił 12 goli i zaliczył 9 asyst.