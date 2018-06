Włosi wzięli Lewandowskiego na okładkę. "Idealna opcja"





»

Nie ma tygodnia, żeby Robert Lewandowski nie gościł na okładce któregoś z największych dzienników sportowych. Temat ciągle ten sam: zmiana klubu przez Polaka. W niedzielę snajper Bayernu trafił na czołówkę "Corriere dello Sport". Włosi twierdzą, że "idealną opcją" dla kapitana Biało-Czerwonych byłby transfer do Juventusu. "Lewy" i Wojciech Szczęsny w jednym klubie?

Real, Chelsea, Manchester United, PSG - w ostatnich miesiącach te kluby najczęściej padały w kontekście zmian klubowych Lewandowskiego. Bo to, że Polak chce opuścić Monachium, nie ma chyba już nikt wątpliwości.

W środę niemiecki tygodnik "Sport Bild" poinformował, że Polak za pośrednictwem swojego agenta Piniego Zahaviego poprosił władze Bayernu o zgodę na transfer. - Robert czuje, że potrzebuje zmiany i nowego wyzwania w karierze. Kierownictwo Bayernu o tym wie - powiedział gazecie izraelski agent króla strzelców minionego sezonu. Włoskie media od razu podchwyciły tę wypowiedź. Niewygodne pytanie do Lewandowskiego. "Będzie prosta odpowiedź" - Tak naprawdę to... czytaj dalej »

Snajper bez ryzyka

Dziennikarze uważają, że nad sprowadzeniem napastnika zastanawia się także Juventus, gdyż podstawowy napastnik mistrza Włoch Gonzalo Higuain może latem przejść do Chelsea. "Potrzebuje nowych wyzwań, więc w tej sytuacji przenosiny do Juve byłyby dla niego idealną opcją" - można przeczytać w "Corriere dello Sport".

Podobno jednak głównym celem Starej Damy jest najlepszy strzelec Interu Mediolan Mauro Icardi, jednak gdyby 25-letniego Argentyńczyka nie udało się sprowadzić do Turynu, działacze klubu spróbują nakłonić na transfer Polaka.

"Lewy inny niż Icardi" - można przeczytać na okładce włoskiego dziennika. W artykule zaś na następnych stronach: "Juventus szuka drugiego Higuaina. Jeśli Higuain opuści Turyn, Stara Dama chce zastąpić go innym napastnikiem, który może zrobić różnicę, a który przede wszystkim już udowodnił swoją wartość w skali międzynarodowej, taki, który byłby snajperem bez ryzyka" - czytamy. Szczególna wizyta u Lewandowskiego. Pomagają mu w transferze? W piątek do... czytaj dalej »

Relacje dobre, ale inny świat

Szanse na sprowadzenie Lewandowskiego mają być spore ze względu na znakomite relacje między Juve i Bayernem, co przełożyło się choćby na transfer Arturo Vidala do Monachium w ostatnich latach. Pytanie jednak, jak Juventus rozwiązałby kwestię zarobków polskiego snajpera. W ramach obecnego kontraktu w stolicy Bawarii do kasy "Lewego" trafia rocznie około 21 milionów euro. Tymczasem w Turynie najlepiej opłacany Higuain zgarnia "jedynie" 7,5 mln euro...

Chęć zmiany otoczenia była powodem, dla którego Polak w lutym, po dziesięciu latach, rozstał się z dotychczasowym menedżerem Cezarym Kucharskim i zaczął współpracę właśnie z Zahavim. O tym, że polski snajper chce jak najszybciej zmienić otoczenie, może świadczyć umowa, jaką zawarł z Izraelczykiem. Ich kontrakt obowiązuje tylko do końca sierpnia, a więc momentu, gdy w największych europejskich ligach dojdzie do zamknięcia okienka transferowego. Bayern ani myśli wypuszczać swojego najlepszego napastnika na trzy lata przed końcem kontraktu, który wygasa w czerwcu 2021 roku.