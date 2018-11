Trudne negocjacje Conte z Realem. "Prezydent nie chce zaakceptować tych żądań"

Foto: Flickr (CC BY-NC-SA 2.0) Video: APTN

Spięcie na treningu Realu

23.10 | W Madrycie nie ma ostatnio wyników i to piłkarzom Realu puszczają nerwy. Podczas treningu przed meczem Ligi Mistrzów z Viktorią Pilzno ponieść emocjom dał się Sergio Ramos. Hiszpanowi próbował odebrać piłkę Sergio Reguilon, zrobił to jednak na tyle niefortunnie, że zahaczył kolegę o twarz. Starszy o jedenaście lat Ramos zirytował się do tego stopnia, że dwa razy wściekle kopnął piłkę w kierunku młodziana i rzucił do niego: głupi jesteś. Po treningu Hiszpanie zostawili całą sprawę.

