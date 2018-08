"Książę Turynu" odchodzi po 25 latach. "Dobro zespołu najważniejsze"





Claudio Marchisio pożegnał się z Juventusem. Jako wychowanek spędził w turyńskim klubie 25 lat. "Dobro zespołu jest najważniejsze" - tłumaczył swoją decyzję piłkarz.

Decyzja była wspólna. Obowiązujący do 2020 roku kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. 32-letni pomocnik grał w ostatnich sezonach coraz rzadziej. W 2016 roku doznał ciężkiej kontuzji kolana.

"Nie mogę przestać patrzeć na to zdjęcie i pasy, na których pisałem moje życie jako człowiek i piłkarz. Uwielbiam tę koszulkę do tego stopnia, że mimo wszystko jestem przekonany, że dobro zespołu jest najważniejsze" - napisał w czwartek w mediach społecznościowych, umieszczając zdjęcie, na którym jako dziecko gania za piłką.



Non riesco a smettere di guardare questa fotografia e queste strisce su cui ho scritto la mia vita di uomo e di calciatore.

Amo questa maglia al punto che, nonostante tutto, sono convinto che il bene della squadra venga prima. Sempre. pic.twitter.com/AoNuiiZ2cS — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 17 sierpnia 2018





11 trofeów

Ronaldo już strzela. Kibice wtargnęli na murawę Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Zaczynał w 1993 roku. Do pierwszej drużyny przebił się w trudnym momencie dla całego klubu. Juventus próbował wydźwignął się z drugiej ligi, do której karnie zleciał za grzechy korupcyjne. Później było jeszcze wypożyczenie na jeden sezon do Empoli. Po powrocie pasmo sukcesów. Marchisio przyłożył rękę do siedmiu mistrzostw, dołożył do tego cztery krajowe puchary.

Wystąpił w 389 meczach, strzelił 37 goli. W reprezentacji Włoch zagrał 55 razy. Został wicemistrzem Europy w 2012 roku.

"Podążanie za nim, bez względu na to, jaką koszulkę w przyszłości założy, będzie przyjemnością. Czarno-białe pasy, jak wiemy, zawsze będą stanowić część jego historii" - napisał turyński klub w oświadczeniu.

Marchisio ponoć ma przenieść się do jednego z klubów MLS.