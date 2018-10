Najszybsze sto asyst w historii. Trafił do Księgi Rekordów Guinnessa





- Nie jestem najszybszy, nie jestem najsilniejszy, nie jestem najbardziej elastyczny, nie skaczę wysoko - twierdzi Cesc Fabregas. Hiszpański pomocnik Chelsea najszybciej w historii osiągnął 100 asyst w piłkarskiej Premier League i oficjalnie wpisał się do księgi Rekordów Guinnessa.

Hiszpan pobił osiągnięcie Ryana Giggsa. Występujący w Manchesterze United w latach 1990-2014 Walijczyk zanotował 100 asyst dopiero w 367. meczu. 31-letni Fabregas gra w Chelsea od 2014 roku i potrzebował do tego 293 spotkań. Wenger zapowiedział powrót. "Propozycje z całego świata" Od piłki chciał... czytaj dalej »

Nagrodzony prawie dwa lata po rekordzie

- Nie jestem najszybszy, nie jestem najsilniejszy, nie jestem najbardziej elastyczny, nie skaczę wysoko. Ustanowienie tego rekordu to jeden z największych powodów do dumy w karierze, bo to moja praca i cieszę się, że wywiązuję się z niej dobrze - powiedział dowcipnie Hiszpan, po tym jak Guinness wydał oświadczenie w sprawie ustanowionego przez niego rekordu.

Setną asystę Fabregas miał już dawno - 31 grudnia 2016 roku w zwycięskim meczu z Stoke City (4:2), ale dopiero teraz rekord potwierdziła firma Guinness wydająca informator zawierający udokumentowane rekordy globu w różnych dziedzinach życia.



Hiszpan zadebiutował w lidze angielskiej - w Arsenalu w 2004 w wieku 16 lat i występował w londyńskim klubie do 2011 roku, po czym przeniósł się na trzy lata do Barcelony. Z Chelsea wywalczył dwa tytuły mistrzowskie (2015 i 2017), a z Barceloną jeden (2013). W tym sezonie zagrał tylko cztery razy.