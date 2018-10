Jeszcze nie taki dziadek. Casillas wciąż to potrafi





Iker Casillas młodszy nie będzie, sportowa emerytura już na horyzoncie, ale hiszpański bramkarz nie zapomniał fachu. W środowym meczu z Lokomotiwem Moskwa obronił 19. karnego w profesjonalnej karierze. Rekord Ligi Mistrzów należy do niego.

Jego FC Porto wygrało w Moskwie 3:1, ale kto wie, jak mecz grupy D by się potoczył, gdyby nie Casillas i interwencja Hiszpana w 10. minucie.



37-latek rzucił się w prawy róg i odbił piłkę kopniętą z jedenastu metrów przez Manuela Fernandesa.



37 year old Iker casillas is still better than fraud courtois.pic.twitter.com/01bg2L1K4o — Abhi¹³ (@KroosEdition) 24 października 2018









- Upiekło się nam, bo graliśmy bardzo dobrze przez pierwsze dziesięć minut, kontrolowaliśmy grę, aż tu nagle karny. Całe szczęście, że w końcu udało mi się obronić - odetchnął, gdy było już po wszystkim.

Casillas rekordzista

Casillas obronił pierwszego karnego w Lidze Mistrzów od 2007 roku. Trochę czasu minęło, ale od środy jest rekordzistą tych rozgrywek. Hiszpan sześć razy zatrzymywał rywali próbujących pokonać go z jedenastu metrów. Tyle samo udanych interwencji zanotował niegrający już zawodowo Hans-Joerg Butt. Niemiec był specem nie tylko od bronienia karnych, raz też sam go strzelił. Noga mu nie zadrżała w Bundeslidze, gdy jego Bayer grał z Schalke.



Dla Casillasa to 20. sezon w Lidze Mistrzów, na który złożyło się 174 występów i 59 meczów, w których zachował czyste konto (jak żaden inny bramkarz). No i trzy trofea, wygrane jeszcze w czasach gry w Realu Madryt.

