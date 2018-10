Dopadła go depresja. "Zamiast na mundialu wolałem być w domu"





Zdecydował się publicznie to wyznać - tak, dopadła go depresja, cierpiał, nie mówiąc o tym żadnemu kumplowi z szatni. - Dopiero teraz, jeżeli to przeczytają, będą znali prawdę. Wcześniej nigdy o tych problemach nie mówiłem - wyznał były piłkarz Manchesteru United i angielskiej reprezentacji, 37-letni dziś Michael Carrick.

Bardzo źle było z nim po przegranym przez Czerwone Diabły 0:2 z Barceloną finale Ligi Mistrzów 2009. Carrick obwiniał siebie o utratę pierwszego gola. - Zamęczałem siebie tą sytuacją - przyznaje. To wywołało efekt śnieżnej kuli, było tylko gorzej i gorzej.

Wszystko dusił w sobie

Kulminacja nadeszła w najgorszym momencie - kiedy został powołany do kadry na mistrzostwa świata 2010. - Marzyłem o tym, a kiedy marzenie się spełniło, nie chciałem tam jechać. Wolałbym zostać w domu - opowiada.



O chorobie wiedziała jego żona - Lisa i rodzice. W klubie nie wiedział nikt. - Wszystko dusiłem w sobie, to nie jest temat do rozmowy w piłkarskiej szatni. Tych najczarniejszych myśli nie zdradzałem nawet najbliższym - wyjaśnia.



Carrick wystąpił w 481 meczach w barwach United, zdobył tam pięć tytułów mistrza kraju, raz - w roku 2008 - sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów.



W mundialu, z którego chciał wracać, Anglia odpadła w 1/8 finału, po laniu 4:1 od Niemców. Carrick spędził ten mecz na ławce rezerwowych.