Inkasując przez rok w Chinach 630 tysięcy funtów tygodniowo, był najlepiej opłacanym piłkarzem na naszej planecie. Chińskiej ekstraklasy jednak nie podbił i teraz wraca do klubu, w którym zaczynał karierę. We wtorek Carlos Tevez został zaprezentowany jako piłkarz Boca Juniors.

Argentyńczyk to piłkarz, który nie lubi siedzieć długo w jednym miejscu. W 2009 roku kończył swoją angielską przygodę w Manchesterze City, skąd przeszedł do Juventusu. We Włoszech był gwiazdą, ale szybko zatęskniło mu się do ojczyzny, więc zdecydował się na powrót do Boca Juniors. Gdy wydawało się, że tam zakotwiczy na dłużej, pod koniec 2016 roku Chińczycy skusili go potężnymi pieniędzmi.

Tygodniowo w Shanghai Shenhua kasował 630 tysięcy funtów. Witany był jak prawdziwa gwiazda, ale po transferze strzelanie goli zaczęło przychodzić z wielką trudnością. Za Wielki Murem wytrwał 12 miesięcy. Co po sobie zostawił? Ledwie cztery bramki w 20 meczach, gwizdy od swoich kibiców, nadwagę oraz krytykę ze strony prezesa i trenera. Chińczycy z pewnością odetchnęli z ulgą po jego odejściu.

Brakowało mu adrenaliny

"Apacz", który w przyszłym miesiącu skończy 34 lata, już w piątek dogadał się z trenerem Guillermo Barrosem Schelotto i natychmiast rozpoczął treningi w Boca. To jego trzeci "powrót do domu" - czytamy na Twitterze klubu.

- Brakowało mi adrenaliny przed wyjściem na boisko, tego mrowienia, które przechodzi przez ciało w tunelu, gdy masz wejść na Bombonerę (nazwa stadionu Boca - przyp. red). To uczucie było tym, którego najbardziej mi brakowało - oznajmił napastnik na oficjalnej prezentacji.

Argentyński klub nie ujawnił, czy Chińczycy otrzymali jakąś kwotę za transfer. - Zostało mi już mało lat gry w piłkę. Chcę cieszyć się tymi dwoma latami gry w Boca. Wiem, co ten klub znaczy na całym świecie. To była szansa, której nie mogłem przegapić - dodał.

- Jestem także podekscytowany grą w mojej ojczyźnie. Marzę o występie w mistrzostwach świata. Fizycznie jestem w dobrej dyspozycji, przygotowywałem się, jestem gotowy. Wszystko zależeć będzie od trenera - zakończył.





