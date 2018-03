Znany piłkarz kontuzjowany w więzieniu. "To nie był mecz przyjaźni"





Foto: Flickr / Ronny Anderson Isla Isuiza / Public domain | Video: TVN24 BiS Tevez był najlepiej zarabiającym piłkarzem świata (materiał TVN24 BIS z 03.01.2017)

76-krotny reprezentant Argentyny Carlos Tevez w niecodziennych okolicznościach nabawił się poważnej kontuzji łydki. Jak podał tamtejszy dziennik "Clarin", napastnik Boca Juniors odwiedził w więzieniu swojego brata i zagrał mecz z jego kolegami zza krat. "Kopano mocno i nie było litości dla drogich nóg Carlitosa" - opisały argentyńskie media.

Tevez na początku roku wrócił do ojczystego kraju z Chin, gdzie inkasował ok. 630 tysięcy funtów tygodniowo. Dzięki temu był najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie. Chińskiej ekstraklasy nie podbił (sam stwierdził, że było to dla niego "siedem miesięcy wakacji") i postanowił kontynuować karierę w ukochanym klubie Boca Juniors.



Po podpisaniu umowy w Argentynie spisywał się lepiej. W barwach Boca rozegrał siedem meczów ligowych, w których strzelił trzy bramki i miał dwie asysty. Teraz jednak przez nierozsądne zachowanie "Apacz" napytał sobie biedy.

Napad z bronią

Messi nie wytrzymał upokorzenia. Wstał i wyszedł Kapitan... czytaj dalej » W ostatnich dniach Tevez dostał wolne od gry i postanowił odwiedzić swojego brata Juana Alberto Martineza, który przebywa w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Cordobie. Bliski piłkarza trafił tam w 2010 roku i odsiaduje karę 16 lat pozbawienia wolności, za napad z bronią w ręku na chroniony konwój.



Podczas wizyty za murami więziennymi 34-letni napastnik został namówiony przez brata i innych więźniów, by zagrał z nimi w piłkę. Jak się jednak okazało, nie było był to spotkanie przyjaźni.

Kontuzja łydki

"Gra trwała 20 minut. To nie był mecz przyjaźni. Kopano mocno i nie było litości dla drogich nóg Carlitosa. W taki sposób nabawił się kontuzji" - pisze "Clarin", powołując się na świadków wydarzenia.



W feralnym meczu Tevez doznał kontuzji łydki, która wykluczy go z gry na co najmniej miesiąc. Jak podają media, zawodnik straci przynajmniej cztery mecze. Władze klubu muszą być teraz wściekłe na nierozsądnego piłkarza.