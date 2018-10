Strzelił swojemu byłemu klubowi. Trzecia wygrana Cracovii





Foto: Piotr Polak/PAP | Video: Piotr Polak / PAP Korona przegrała u siebie z Cracovią

Korona na własnym stadionie przegrała w niedzielę z Cracovią 0:1. Bramkę zdobył były napastnik kieleckiego klubu Airam Cabrera.

Trzy gole, czwarty nieuznany. Pogoń zabawiła się z Lechem To był mecz do... czytaj dalej » W porównaniu do ostatniej kolejki ligowej, w której Korona na wyjeździe przegrała z Lechem Poznań 1:2, a Cracovia na własnym stadionie pokonała Górnika Zabrze 2:0, na więcej zmian w wyjściowej jedenastce zdecydował się trener kielczan Gino Lettieri.



Od pierwszych minut spotkanie rozpoczęli Bartosz Rymaniak, Michael Gardawski, Jakub Żubrowski oraz Ivan Jukić. Trener Michał Probierz dokonał jednej zmiany – w miejsce Diego Ferraresso w wyjściowej jedenastce pojawił się Cornel Rapa.

Sędzia bramki nie uznał

Cracovia celny strzał oddała już w 1. minucie, kiedy Ołeksij Dytiatjew uderzeniem głową próbował zaskoczyć bramkarza Korony



W minucie 14. po szybkim wznowieniu gry z autu przez Michala Siplaka, lewą stroną boiska pobiegł Mateusz Wdowiak, zgrał w okolicę piątego metra do Airama Cabrery, który dostawił prawą nogę i umieścił piłkę w siatce.



Odpowiedział Elia Soriano, jednak sędzia Szymon Marciniak bramki nie uznał, dopatrując się wcześniej faulu Włocha na Cornelu Rapie.



Drugą połowę lepiej rozpoczęli miejscowi. Próbowali, starali się, brakowało dokładności.



Dla Cracovii to trzecia wygrana w sezonie.

Źródło: Piotr Polak / PAP Korona podejmowała Cracovię

Korona Kielce – Cracovia Kraków 0:1 (0:1)



Bramka: Airam Cabrera (14)



Korona: Matthias Hamrol – Bartosz Rymaniak, Ivan Marquez, Elhadji Pape Diaw, Michael Gardawski – Matej Pucko, Adnan Kovacevic (79. Wato Arweladze), Marcin Cebula (46. Maciej Górski), Jakub Żubrowski, Ivan Jukic (64. Zlatko Janjic) – Elia Soriano.



Cracovia: Michal Peskovic – Cornel Rapa, Ołeksij Dytiatjew, Niko Datkovic, Michal Siplak - Janusz Gol, Damian Dąbrowski, Sergei Zenjov (67. Sebastian Strózik), Javi Hernandez, Mateusz Wdowiak (89. Michał Helik) - Airam Cabrera (90. Filip Piszczek).