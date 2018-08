"Manchester United tylko z nazwy"





Niespodziewana porażka z Brighton, w marnym stylu, do tego wciąż dochodzące głosy, że atmosfera w szatni daleka jest od tej oczekiwanej. Zarząd Manchesteru United i tak staje murem za menedżerem Jose Mourinho.

Mourinho recenzuje dokument o City. "Piłkarzy kupić można, klasy nie" Dokumentu o... czytaj dalej » Zwycięstwo 2:1 z Leicester City na inauguracje sezonu ligowego, potem - w minioną niedzielę - przegrana 2:3 ze słabym Brighton. I głosy, że Mourinho jest na najlepszej drodze do tego, by stracić pracę. Na rzecz Zinedine’a Zidane’a, który pod koniec maja zrezygnował z posady trenera Realu Madryt.

To nie był wypadek przy pracy

Komentarz od razu nadszedł ze strony władz klubu z Old Trafford. "Dlaczego mielibyśmy omawiać zatrudnienie Zidane'a, skoro pozycja trenera w naszym klubie jest zajęta" - cytuje wypowiedź jednego z członków zarządu bbc.com.



O wypowiedź na ten temat poproszono byłego gracza m. in. Chelsea i Blackburn Chrisa Suttona, biorącego udział w dyskusji w BBC Radio 5. - Tam są duże podziały, nie wygląda na to, by zawodnicy wspierali menedżera. To jest Manchester United tylko z nazwy. Porażka z Brighton nie była wypadkiem przy pracy. Może się powtórzyć. I to nie raz - oświadczył Sutton.



W trzeciej kolejce - 27 sierpnia - Czerwone Diabły podejmą Tottenham.

