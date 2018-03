Były łzy, jest powołanie. Weteran zostaje w bramce





Foto: PAP/EPA | Video: Reuters, TVN24 Włosi nie zagrają na mundialu, ale Buffon kadry nie zostawia

Gianluigi Buffon, który po nieudanych eliminacjach do mistrzostw świata zalany łzami ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej, wraca do piłkarskiej kadry Włoch. Bramkarz Juventusu znalazł się wśród powołanych na mecze towarzyskie z Argentyną i Anglią.

Buffon się łamie, odkłada emeryturę. "Dopóki chcę cierpieć" Latem zapewniał,... czytaj dalej » Listę 26 zawodników ogłosił w sobotę tymczasowy selekcjoner reprezentacji Luigi Di Biagio. Włosi zagrają 23 marca z Argentyną w Manchesterze, a cztery dni później z Anglią w Londynie.

Grupowi rywale Polaków

40-letni Buffon zapowiedział zakończenie kariery reprezentacyjnej w listopadzie, po przegranym dwumeczu barażowym ze Szwecją (0:1, 0:0) o awans do mistrzostw świata w Rosji. W ostatnim czasie wspominał jednak, że rozważa powrót do kadry. Na koncie ma 175 meczów w narodowych barwach.



Włosi to, obok Portugalczyków, grupowi rywale Polaków w Lidze Narodów - nowych rozgrywkach, mających podnieść rangę i atrakcyjność towarzyskich meczów. Pierwszy mecz wybrańcy trenera Adama Nawałki rozegrają właśnie z włoską ekipą, 7 września na wyjeździe.



W klubie zmiennikiem Buffona jest Wojciech Szczęsny.

Źródło: PAP/EPA Buffon w styczniu skończył 40 lat