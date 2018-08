Były Levadia i Karabach, jest Dudelange. Egzotyczni pogromcy polskich drużyn





Foto: PAP/Leszek Szymański | Video: PAP/Leszek Szymański Zespół F91 Dudelange dołączył do polskiej listy wstydu

Lista wstydu polskich klubów w europejskich pucharach się wydłuża. Słabość Legii obnażył Dudelange. To nie pierwszy raz, kiedy drużyna z Luksemburga zbiła polskiego przedstawiciela.

Legię zbił mistrz Luksemburga Kto by pomyślał,... czytaj dalej » To niewyobrażalne, jak wielką przemianę w dwa lata może przejść piłkarski klub. Jeszcze jesienią 2016 roku Legia walczyła z Realem w Lidze Mistrzów jak równy z równym. Do 85. minuty nawet prowadziła 3:2.



W następnych sezonach była już jazda bez trzymanki, ale w wykonaniu mistrzów Polski wyglądało to na zjazd głową w dół. Sezon temu z gry w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych wyleczyła ich Astana z Kazachstanu. W porządku, nie udało się. Pogodzono się, że Liga Mistrzów nie zostanie podbita, ale legioniści mieli powetować sobie straty w Lidze Europy. Nic z tego. Za mocny okazał się mołdawski Sheriff Tyraspol.



W tym sezonie bram do LM też nie udało się legionistom sforsować. Nie pozwolił na to Spartak Trnawa, mistrz Słowacji. Ligi Europy też chyba nie będzie, bo postawili się półamatorzy z Dudelange.

Piłkarze z Luksemburga nam nie leżą

Ale to nie pierwszy raz, kiedy klub z Luksemburga bije polski zespół.

Dawno, dawno temu, w sezonie 1959/1960, lanie piłkarzom ŁKS Łódź sprawili zawodnicy Jeunesse Esch. To był pierwszy mecz pierwszej rundy eliminacji Pucharu Europy, poprzednika Ligi Mistrzów. Mistrzowie Luksemburga wygrali 5:0.



A tak to wyglądało w XXI wieku.

Blamaże polskich klubów w Europie sezon 2001/02 Pogoń Szczecin – Fylkir Reykyavik 1:2 i 1:1 runda wstępna Pucharu UEFA 2002/03 Zagłębie Lubin – Dinaburg Daugavpils 1:1 i 0:1 I runda Pucharu Intertoto 2002/03 Polonia Warszawa – Toboł Kostana 0:3 i 1:2 I runda Pucharu Intertoto 2003/04 Wisła Płock – FK Ventspils 1:1 i 2:2 runda wstępna Pucharu UEFA 2003/04 GKS Katowice – Cementarnica Skopje 0:0 i 1:1 runda wstępna Pucharu UEFA 2004/05 Wisła Kraków – Dinamo Tbilisi 4:3 i 1:2 I runda Pucharu UEFA 2006/07

Lech Poznań – FC Tiraspol 0:1 i i 1:3 II runda Pucharu Intertoto 2007/08 Legia Warszawa – Vetra Wilno 0:2 (mecz przerwany) II runda Puchar Intertoto 2009/10 Wisła Kraków - Levadia 1:1 i 0:1 II runda eliminacji Ligi Mistrzów 2011/12 Wisła Kraków - APOEL Nikozja 1:0, 1:3 IV runda eliminacji Ligi Mistrzów 2010/11 Wisła Kraków - Karabach Akdam 0:1, 2:3 III runda eliminacji Ligi Europy 2011/12 Jagiellonia - Irtysz Pawłodar 1:0, 0:2 I runda eliminacji Ligi Europy 2013/14 Lech Poznań - Żalgiris Wilno 0:1, 2:2 III runda eliminacji Ligi Europy 2013/14 Piast Gliwice – Karabach Agdam 1:2, 2:2 II runda eliminacji Ligi Europy 2014/15 Lech - Stjarnan 0:1, 0:0 III runda eliminacji Ligi Europy 2016/17 Cracovia - Shkendija Tetowo 0:2, 1:2 I runda eliminacji Ligi Europy 2017/2018 Jagiellonia - Gabala 1:1, 0:2 II runda eliminacji Ligi Europy 2017/2018 Legia - FK Astana 1:3, 1:0

III runda eliminacji Ligi Mistrzów 2017/2018 Legia - Sheriff Tyraspol 1:1, 0:0 IV runda eliminacji Ligi Europy 2018/2019 Legia - Spartak Trnawa 0:2, 1:0 II runda eliminacji Ligi Mistrzów 2018/2019 Legia - F91 Dudelange 1:2, ? III runda eliminacji Ligi Europy