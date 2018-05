Gerrard trenerem słynnego klubu. "Nie mogę się doczekać nowej podróży"





Były kapitan Liverpoolu i reprezentacji Anglii Steven Gerrard, który zakończył piłkarską karierę w 2016 roku, został trenerem Glasgow Rangers. Informację podawaną przez media potwierdził w piątek szkocki klub. Anglik podpisał czteroletni kontrakt.

- To dla mnie zaszczyt - powiedział szkoleniowiec, cytowany na oficjalnej stronie internetowej 54-krotnego mistrza Szkocji. - Mam ogromny szacunek do tego klubu, jego historii i tradycji. Nie mogę się już doczekać rozpoczęcia mojej nowej podróży z Rangersami. Chcemy osiągnąć jak największe sukcesy - zapewnił Gerrard.



Pasmo sukcesów

Derby dla Celticu. Tytuł też, siódmy z rzędu Piłkarze Celticu... czytaj dalej » Gerrard rozegrał 114 meczów w reprezentacji Anglii, dla której strzelił 21 bramek. Przez większość kariery związany był z Liverpoolem, z którym wygrał Ligę Mistrzów, Puchar UEFA oraz dwukrotnie w Superpuchar Europy. Ponadto, z The Reds dwukrotnie zdobył Puchar Anglii, trzykrotnie Puchar Ligi Angielskiej oraz dwukrotnie Tarczę Wspólnoty.

Od sezonu 2017/2018 37-latek trenował sekcję młodzieżową Liverpoolu U18 oraz U19 w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. Wydawało się, że to z tym klubem zwiąże swoją przyszłość. Stało się jednak inaczej.

- Wierzymy, że Steven jest dla nas właściwym człowiekiem i będzie w stanie pchnąć Rangersów do przodu. Posiada niezbędną wiedzę i temperament, aby poprowadzić nas do sukcesów - powiedział prezes szkockiego klubu Dave King.

Blamaż z Celtikiem

We wtorek z Rangers zwolniony został Graeme Murty. Dwa dni wcześniej jego podopieczni przegrali na wyjeździe z odwiecznym rywalem Celtikiem 0:5 w prestiżowym meczu derbowym, co zapewniło rywalom tytuł mistrzów Szkocji.



Na trzy kolejki przed końcem sezonu Rangers mają 65 punktów i są na trzecim miejscu. Tyle samo zgromadził czwarty w tabeli Hibernian FC. Oba kluby mają trzy "oczka" straty do wicelidera Aberdeen.