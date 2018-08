Było wicemistrzostwo, są transfery. Płyną miliony za Chorwatów





»

Około 80 milionów euro zapłaciły tego lata zagraniczne kluby za chorwackich piłkarzy. To kolejny sukces po srebrnym medalu reprezentacji w mistrzostwach świata.

"Za dużo kombinacji, zachwiana pewność siebie". Lewandowski tłumaczy mundialową klęskę - Nie daliśmy... czytaj dalej » Najwięcej, bo 20 mln, AC Milan zapłacił Fiorentinie za Nikolę Kalinica. W poprzednim sezonie ten napastnik grał w Mediolanie na zasadzie wypożyczenia z Florencji.



Z kolei 19 mln wydał Olympique Marsylia za obrońcę Red Bull Salzburg Duje Caletę-Cara.

Modricia nie sprzedadzą

Sime Vrsaljko został wypożyczony z Atletico Madryt do Interu Mediolan za 6,5 mln, Ante Corić przeszedł z Dinama Zagrzeb do AS Roma za 6 mln, podobnie jak Borna Sosa z Dinama do VfB Stuttgart. Cagliari wydało 5 mln za Filipa Bradarica z HNK Rijeka.



Suma 80 mln może być zwiększona, bowiem - zdaniem europejskich mediów - szykują się kolejne transfery chorwackich piłkarzy, i tych grających w reprezentacji, i tych, których zabrakło w kadrze Zlatka Dalicia na rosyjski mundial.



Dotychczas najlepsze było lato 2014 roku, kiedy za Chorwatów zapłacono łącznie 94 mln euro, zaś rok później - 93 mln.



Najgłośniej jest o kapitanie narodowego zespołu Luce Modriciu. Władze i trener Realu Julen Lopetegui twierdzą, że nie sprzedadzą blisko 33-letniego rozgrywającego, ale Inter Mediolan nie zamierza łatwo zrezygnować. Chorwaccy dziennikarze piszą, że kwota za Modricia może osiągnąć 60 mln euro.

Źródło: PAP/EPA Chorwacja ma się z czego cieszyć