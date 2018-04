Burza o Salaha, Mourinho się broni. "To nie ja go sprzedałem"





- Przyszedł do nas, gdy był młody. Nie był gotowy ani fizycznie, ani mentalnie - Jose Mourinho musi się tłumaczyć, jak to się stało, że nie poznał się na talencie bohatera ostatnich dni. Mohamed Salah dziś strzela gola za golem i wyceniany jest na grube miliony.

Ten sezon Egipcjanin ma niesamowity. Dla Liverpoolu, rewelacji Ligi Mistrzów, nastrzelał we wszystkich rozgrywkach już 43 gole. To więcej niż Cristiano Ronaldo (42) i Leo Messi (40). Dwie bramki Salah dopisał sobie we wtorek, biorąc udział w rozstrzelaniu Romy w pierwszym półfinałowym meczu 5:2.

Niektórzy nie czekają do końca roku i już teraz chcą wręczyć mu Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza planety. Za liczbę goli i swobodę w ich strzelaniu.

Są też tacy, którzy przypominają, że na talencie Mo paru trenerów się nie poznało. Ponoć ładnych parę lat temu nie chciała go Legia, później z egipskiego napastnika zrezygnowała Chelsea. Londyńczycy najpierw go kupili z FC Basel za 11 mln funtów. Wiele szans sprawdzenia się w zespole Jose Mourinho nie otrzymał, wypożyczano go to do Fiorentiny, to do Romy, która z czasem go wykupiła. Przed niespełna rokiem wylądował w Liverpoolu, na stół wyłożono 40 mln funtów. Dziś w mieście Beatlesów tę sumę traktuje się jak niezłą promocję, a w Londynie poszukuje się tych, którzy na jego talencie się nie poznali.



- Ludzie twierdzą, że to ja go sprzedałem, ale jest inaczej. Ja byłem jedynym, którym przekonywał Chelsea do jego kupna. Ale gdy przyszedł do nas, był młody. Nie był gotowy ani fizycznie, ani mentalnie. Był zagubiony społecznie i kulturowo. Wszystko dla niego było trudne. Decyzję o tym, żeby go wypożyczyć, podjęliśmy zespołowo. Tak samo było przy sprzedaży. To nie ja go sprzedałem - zapewnia w rozmowie z ESPN wywołany do tablicy Mourinho.



W czasie swojego panowania na ławce The Blues Portugalczyk nie dał młodemu piłkarzowi za wiele szans do wykazania się. Salah przed opuszczeniem Londynu miał 21 lat, w niebieskiej koszulce Chelsea zdążył zagrać w 13 spotkaniach.



- Myślę, że dziś sam jest zaskoczony, jak wszystko się potoczyło. Wyrósł na wielkiego piłkarza, który osiągnął szczyt dojrzałości - dodał Mourinho.

Inne wyrzuty sumienia Mourinho

Lista uznanych obecnie piłkarzy, których portugalski trener pozbył się bez żalu w czasach pracy w Londynie, jest dłuższa. Otwiera ją Kevin De Bruyne, dziś gwiazda Manchesteru City. W Chelsea go nie chciano, odbudował się w Wolfsburgu, a do City przeszedł za 55 mln funtów.



Mourinho nie przekonał się również do Romelu Lukaku. Oddał Belga do Evertonu za 28 mln funtów. Dziś znów pracują razem, ale sprowadzenie Lukaku do Manchesteru United kosztowało trzykrotnie więcej od sumy, jaka wpadła za niego na konto Chelsea.

