Siedem osób zatrzymano podczas sobotnich burd na stadionie Piasta w Gliwicach - przekazał TVN24 w niedzielę rzecznik gliwickiej policji nadkom. Marek Słomski. Trwa analiza monitoringu i identyfikacja kolejnych uczestników zajścia.

Zamieszki na trybunach. Mecz w Gliwicach nie został dokończony Skandalem... czytaj dalej » Mecz piłkarskiej ekstraklasy Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze został zakończony przed czasem przy stanie 1:0. To efekt chuligańskich wybryków części kibiców gospodarzy, którzy zniszczyli fragment ogrodzenia i wbiegli na boisko w 80. minucie.

Dopiero wizyta na trybunie szalikowców kapitana gospodarzy Gerarda Badii i bramkarza Jakuba Szmatuły oraz jego prośby uspokoiły atmosferę, jednak delegat PZPN w porozumieniu z policją po 38 minutach podjął decyzję o przedwczesnym zakończeniu spotkania, z racji braku bezpieczeństwa na stadionie.

"Powinny być poważne"

- Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy wtargnęli jako pierwsi na murawę oraz pięciu, którzy byli niezwykle agresywni, m.in. dopuścili się czynnej napaści na policjantów. Cała siódemka trafiła do policyjnego aresztu - powiedział w niedzielę rzecznik gliwickiej policji nadkom. Marek Słomski.

Zatrzymani mężczyźni mają od 28 do 35 lat. - Wydaje się, że powinny być to osoby poważne - powiedział Słomski. Wkrótce usłyszą zarzuty, śledczy mają na to 48 godzin. Za czynną napaść na policjantów może grozić do 10 lat więzienia. Grozą im także kary grzywny i zakazy stadionowe.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Zatrzymano łącznie siedem osób"

Jak relacjonował Słomski, do burdy doszło, gdy w sektorze gości podpalono emblematy Piasta Gliwice. - Według naszych ustaleń, wszystko było sprowokowane przez kibiców drużyny przyjezdnej, którzy to podpalili flagi z symbolami gospodarzy. Wtedy pseudokibice Piasta przełamali ogrodzenie i skierowali się na murawę. Policja została poproszona o interwencję. Policjanci nie dopuścili do konfrontacji zantagonizowanych grup - mówił Słomski.

Źródło: Marzena Bugała-Azarko/Polska Press/East News Nie było spokojnie na meczu Piasta z Górnikiem

Po przerwaniu meczu kibice obu klubów bezpiecznie wrócili do domów. - Nie mamy informacji, by ktokolwiek ucierpiał - zaznaczył Słomski. Policja podkreśla, że grono zatrzymanych może się zwiększyć - będzie analizowała zapisy stadionowego monitoringu.

Piast potępia i przeprasza

Zarząd Piasta w nocnym oświadczeniu potępił chuligańskie wybryki na gliwickim stadionie i przeprosił "prawdziwych kibiców".

"Klub do zabezpieczenia wyznaczył większe siły niż wynikało to z wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Służby ochrony w trakcie zdarzeń ujęły kilku sprawców naruszeń ustawy i zostali oni przekazani policji. Klub deklaruje pełne wsparcie działań i współpracę w kwestii ukarania sprawców zdarzeń. Nie ma miejsca na tego typu zachowania. Cierpi na tym nie tylko klub, ale cała społeczność piłkarska w Polsce" - napisali działacze Piasta.

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel Na boisku walka o każdą piłkę

Oświadczenie Ekstraklasy

Karami i rozstrzygnięciem spotkania zajmie się w poniedziałek Komisja Ligi spółki Ekstraklasa, prowadzącej rozgrywki.

- Decyzja sędziego oraz delegata PZPN o niekontynuowaniu zawodów była jak najbardziej słuszna. Żaden mecz nie może być rozgrywany, gdy istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa jego uczestników. To, co się stało w Gliwicach, jest absolutnie niedopuszczalne. Takie akty chuligaństwa zasługują na najwyższe potępienie i trzeba je zwalczać jak najsurowszymi środkami - powiedział prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki.



- Oczekujemy od organów państwa wsparcia oraz szybkiego zatrzymania i ukarania sprawców. Ekstraklasa SA oraz Komisja Ligi dopilnują, aby kluby wyegzekwowały zakazy stadionowe nałożone na osoby, które doprowadziły do przerwania zawodów - dodał prezes Animucki.