Wicemistrzostwo ucieka ekipie Piszczka. Porażka w derbach





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Schalke odskoczyło w tabeli Borussii Dortmund

Derby Zagłębia Ruhry dla Schalke. Gospodarze w niedzielę ograli Borussię Dortmund 2:0 i są bliżej wicemistrzostwa Niemiec.

W Bundeslidze od dawna było wiadomo, że pierwsze miejsce jest zarezerwowane dla Bayernu. Monachijczycy już w poprzedniej kolejce oficjalnie świętowali tytuł. Trwa za to walka o wicemistrzostwo. Kandydatów jest trzech - Schalke, Borussia Dortmund i Bayer. Ten ostatni zwyciężył w sobotę z Eintrachtem Frankfurt aż 4:1. Dlatego niedzielny mecz Schalke - Borussia, derby Zagłębia Ruhry, mógł być kluczowy dla całego sezonu.



I emocji nie brakowało. Co prawda, gospodarze zaczęli nerwowo, ale już po kilku minutach nacierali. Najpierw zza pola karnego uderzył Alessandro Schopf, a dortmundczyków uratował bramkarz Roman Buerki. Goście odpowiedzieli strzałem z rzutu wolnego Marco Reusa. Gol wydawał się pewny, piłka leciała idealnie w okienko bramki, ale Ralf Fahrmann zdołał obronić uderzenie. Jeszcze przed przerwą zaatakował napastnik Schalke Jewhen Konoplanka, który minął Łukasza Piszczka, ale strzelił niecelnie. Niezawodne oko snajpera. Lewandowski dobił przeciwnika Bayern dość... czytaj dalej »

2500. gol

Piszczek nie miał łatwego życia z ukraińskim piłkarzem. Prawy obrońca kadry, występujący w Borussii od ośmiu lat, miał zakłócone przygotowania do derbowego meczu. Nie dokończył czwartkowego treningu, ale - jak zapowiadał następnego dnia trener Peter Stoeger - Piszczek miał być gotowy do gry.



A Konoplanka dopiął swego w drugiej połowie. W 50. minucie piłkę od Marcela Schmelzera, kapitana Borussii, przechwycił Daniel Caligiuri. Pomocnik gospodarzy podał do Konoplanki, który strzelił mocno, obok Buerkiego. Gol był historyczny, bo numer 2500. Schalke w Bundeslidze. I długo wydawało się, że jedyny, bo goście nie potrafili odpowiedzieć. Próbował i Reus, i Michy Batshuayi po dośrodkowaniu Piszczka. Nieskutecznie, za to wynik ustalił Naldo z rzutu wolnego. Po meczu trener Schalke Domenico Tedesco, świętując zwycięstwo, aż upadł na kolana i kilka razy uderzył pięściami o murawę.



Na cztery kolejki przed końcem sezonu Schalke ma 55 punktów. O cztery więcej od trzeciego Bayeru i czwartej Borussii.

Źródło: PAP/EPA Piszczek niewiele zdziałał przez cały mecz



Wyniki 30. kolejki Bundesligi:

piątek

Wolfsburg - Augsburg 0:0

sobota

Hertha - Koeln 2:1

Hoffenheim - HSV 2:0

Leverkusen - Frankfurt 4:1

Stuttgart - Hannover 1:1

Bayern - Moenchengladbach 5:1

niedziela:

Schalke - Dortmund 2:0

Werder - RB Lipsk

poniedziałek:

Mainz - Freiburg