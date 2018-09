Lewandowski dobił Schalke





W meczu dwóch najmocniejszych firm w Niemczech poprzedniego sezonu większą klasę pokazał Bayern. Obrońcy tytułu pokonali w Gelsenkirchen Schalke 2:0, a rolę tego, który dobił gospodarzy wziął na siebie Robert Lewandowski.

Pięć goli Lewandowskiego w dziewięć minut. "Wciąż nie potrafię tego wyjaśnić" Ówczesny trener... czytaj dalej » Mecz z S04 wybił dokładnie w trzecią rocznicę tego, co Lewandowski zrobił z VfL Wolfsburg - strzelił pięć goli w dziewięć minut.



- Wciąż nie potrafię wyjaśnić, jak to się stało - takimi słowami polski strzelec wyborowy najczęściej wraca do spotkania z Wilkami.



Powtórki z koncertu skuteczności nie było, ale Bayern i tak wygrał. Szybko ustawił sobie spotkanie, bo gola już w dziewiątej minucie strzelił James. Zaczęło się od dośrodkowania Joshuy Kimmicha z rzutu rożnego. Kolumbijczyk był najsprytniejszy w polu karnym, strzelił głową nie do obrony.

Nonszalancja i poprzeczka

Co z tego, że Schalke grało u siebie, jak ograniczało się przede wszystkim do szczelnego zabezpieczenia dostępu do bramki.

Ten plan szybko mógł się zemścić. James kwadrans później powinien trafić na 2:0. Zabrakło zimnej krwi, a za dużo w tym wszystkim było nonszalancji. Najpierw genialnie zachował się Lewandowski, który podał tak, że Kolumbijczyk stanął oko w oko z bramkarzem. Ten postanowił zaszaleć, podbił piłkę, ale próba przelobowania Ralfa Faehrmann spaliła na panewce. Górą był bramkarz Schalke.

Źródło: PAP/EPA James Rodriguez strzelił gola, a mógł jeszcze dwa



Mistrzowie Niemiec kontynuowali natarcie. David Alaba omal nie strzelił gola rundy, ale jego bomba z wolnego wylądowała na poprzeczce.

Po przerwie James znów myślami był gdzieś indziej. Franck Ribery podał mu piłkę tak, że ten miał przed sobą tylko pustą bramkę, a i tak do niej nie trafił.

Źródło: PAP/EPA Alaba obił poprzeczkę

Karny + "Lewy" = gol

Kolumbijczyk został rozgrzeszony kwadrans później. To on był faulowany w polu karnym przez Alessandro Schopfa.

Za chwilę do piłki podszedł Lewandowski i - jak to on - zamienił karnego na gola, swojego trzeciego w czwartym meczu Bundesligi w tym sezonie. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, to jego ósme trafienie w siódmym spotkaniu FCB.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski z karnego to gwarancja gola



Bayern w tym sezonie jeszcze nie stracił punktu, Schalke dalej z zerowym dorobkiem.



MECZE 4. KOLEJKI:

Hertha Berlin - Borussia M'Gladbach 4:2

VfL Wolfsburg - Freiburg 1:3

Augsburg - Werder Brema 2:3

Nuernberg - Hannover 96 2:0

Hoffenheim - Borussia Dortmund 1:1

Schalke - Bayern 0:2

VfB Stuttgart - Fortuna Duesseldorf 0:0

niedziela

Bayer Leverkusen - FSV Mainz

Eintracht Frankfurt - RB Lipsk