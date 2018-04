Młode rezerwy wystarczyły na drużynę nowego trenera Bayernu





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Debiutant otworzył wynik spotkania w Monachium

Bayern, choć grał w mocno rezerwowym składzie, pewnie ograł Eintracht Frankfurt 4:1. Pierwszego gola dla monachijskiej drużyny wbił debiutujący w lidze niemieckiej 20-letni Niklas Dorsch.

Na Bayern wszelkie plagi spadły w środowy wieczór. W półfinale Ligi Mistrzów przegrali na własnym stadionie z Realem 1:2. Mecz skończyli bez Arjena Robbena, Jerome'a Boatenga oraz Javiego Martineza. Dwaj pierwsi zeszli z urazami jeszcze przed przerwą, a Boateng może stracić nawet mundial w Rosji. Cała trójka dołączyła do i tak długiej listy kontuzjowanych. Bawarczycy od niedawna muszą sobie radzić bez Arturo Vidala, pod koniec lutego ze składu wypadł Kingsley Coman, a Manuel Neuer leczy się od września. Niemcy piszą o dołku Lewandowskiego. "Od dwóch tygodni jest apatyczny" Dziennik "Bild"... czytaj dalej »



Trener Jupp Heynckes sięgnął w sobotę po głębokie rezerwy. W zasadzie zorganizował sobie przegląd wychowanków. Matsowi Hummelsowi, mistrzowi świata, partnerował na środku defensywy 18-letni Lukas Mai. On akurat w poprzedniej kolejce zaliczył pierwsze 90 minut w Bundeslidze - przeciwko Hannoverowi (Bayern zwyciężył na wyjeździe 3:0).



W drugiej linii biegał 20-letni Dorsch. W ataku Sandro Wagnera, zastępującego Roberta Lewandowskiego, wspierali 17-letni Kameruńczyk Frank Evina oraz 19-latek z Kosowa Meritan Shabani. Absolutni debiutanci, którzy dotychczas występowali tylko w juniorskich rozgrywkach, między innymi w Młodzieżowej Lidze Mistrzów.





Sandro Wagner jako pierwszy pogratulował Niklasowi Dorschowi



Jako pierwszy pokazał się Evina. W 11. minucie strzelił niecelnie zza pola karnego. Później próbował jeszcze z ostrego kąta Wagner, ale również nieskutecznie.



Przed przerwą zaatakowali zawodnicy Niko Kovaca, od następnego sezonu nowego trenera Bayernu. Najpierw Mijat Gacinović uderzył nieznacznie obok słupka. Po chwili Luka Jović zaprzepaścił sytuację sam na sam. Napastnik gości strzelił prosto w bramkarza Svena Ulreicha. Heynckes broni Lewandowskiego. "Nie podzielam tej krytyki" W opinii... czytaj dalej »



Eintracht szans nie wykorzystał, więc zrobił to Bayern. Wagner zostawił za plecami obrońców rywali, którzy sygnalizowali spalonego. Akcja nie została przerwana przez sędziów, a gola do pustej bramki wbił Dorsch.

Zryw w ostatnich minutach

Po przerwie długo działo się niewiele. Monachijczycy w pełni kontrolowali sytuację, goście nie mieli pomysłu na zaskoczenie gospodarzy. W 76. minucie na gola doczekał się Wagner.

Dwie minuty później Eintracht niespodziewanie zdobył kontaktową bramkę. Dośrodkowana piłka odbiła się od kolana Sebastiana Hallera i wpadła do siatki, a chwilę wcześniej minęła Hummelsa.



Wynik spotkania ustalił pod koniec rezerwowy Niklas Suele.



Bayern, pewny mistrzowskiego tytułu, zwyciężył w tym ligowym sezonie po raz 26. Eintracht przeżywa w kwietniu zapaść. Zespół z Frankfurtu przegrał właśnie trzeci mecz i tylko raz zremisował, choć jeszcze niedawno poważnie liczył się w walce o udział w Lidze Mistrzów.



Obie ekipy zagrają jeszcze o Puchar Niemiec. Finał odbędzie się 19 maja w Berlinie.

Niko Kovac jeszcze jako gość. Od kolejnego sezonu poprowadzi Bayern



