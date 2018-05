"Lewy" z trzecią armatą. "Bez kolegów byłoby to niemożliwe"





Foto: Robert Lewandowski/twitter | Video: PAP/EPA Lewandowski zakończył sezon z 29 golami

30. gola w sezonie strzelić się nie udało, ale powody do szerokiego uśmiechu Robert Lewandowski i tak ma. Kapitan reprezentacji Polski odebrał w sobotę nagrodę dla najlepszego strzelca Bundesligi. To trzecie takie wyróżnienie w jego karierze.

Plan Bayernu na ostatnie ligowe popołudnie był prosty - pokonać Stuttgart i świętować tytuł, który był pewny już od początku kwietnia. Feta owszem była, nawet efektowna, ale nastroje mogłyby być lepsze gdyby monachijczycy w meczu z beniaminkiem się nie skompromitowali. Przegrali 1:4, a na liście strzelców zabrakło Lewandowskiego.

Mistrz obnażony przed koronacją. Lewandowski bez rekordu Stuttgart zepsuł... czytaj dalej » I pewnie Polaka to boli, bo od kilku miesięcy (dokładnie od odejścia Pierre-Emericka Aubameyanga z Borussii Dortmund do Arsenalu w styczniu) podkreślał, że jego indywidualnym celem na ten sezon jest zdobycie 30 bramek. Ścigał się z samym ze sobą, bo pozostali napastnicy ligi mieli kilkanaście trafień mniej.

Zaszczyt

Ze Stuttgartem Lewandowski nie trafił, więc stanęło na 29 bramkach. Królem strzelców i tak oczywiście został. Podczas mistrzowskiej fety odebrał charakterystyczną armatę.

"To wielki zaszczyt ponownie być najlepszym strzelcem. Bardzo dziękuje kolegom z zespołu, bez których nie byłoby to możliwe" - napisał "Lewy" w mediach społecznościowych.



It's a great honor to be the top scorer again. Lots of thanks to my team mates, without them it would not be possible! @FCBayernpic.twitter.com/izfA3fu9EA — Robert Lewandowski (@lewy_official) 12 maja 2018





Dla 29-latka to trzeci taki tytuł w Niemczech. Po pierwsze wyróżnienie sięgnął w sezonie 2013/2014, swoim ostatnim w barwach Borussii. Wtedy do pokonania rywali wystarczyło mu strzelenie 20 goli. Kolejny tytuł zdobył dwa lata temu, kiedy - już w barwach Bayernu - trafił 30 razy.

Bardzo blisko armaty był również przed rokiem, ale wtedy rzutem na taśmę wyprzedził go Aubameyang (31 goli).

Ogółem Lewandowski zdobył na ligowych boiskach za naszą zachodnią granicą 180 bramek, co daje mu siódme miejsce na liście wszech czasów. Potrzebował na to ośmiu lat.