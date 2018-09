Bezradny Bayern, sensacyjna Hertha





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Hertha pokonała Bayern

Długie dziewięć lat czekała Hertha na zwycięstwo nad Bayernem. Doczekała się w szóstej kolejce Bundesligi. Pokonała mistrzów Niemiec 2:0, a bohaterem berlińczyków znów został Ondrej Duda.

To miał być pojedynek strzelców. Z jednej strony znany z występów w Legii Słowak Duda, nieoczekiwany lider klasyfikacji snajperów Bundesligi, zdobywca czterech goli. Z drugiej - Robert Lewandowski, z trzema bramkami.



Duda nie zamierzał się zatrzymywać. Przed przerwą strzelił na 2:0. To jego piąty gol w piątym meczu! Niby Bayern atakował, ale Hertha zabójczo kontratakowała.

Karny i gol, Berlin oszalał

Wcześniej Słowak zainicjował akcję, po której sędzia nie miał wyjścia i musiał podyktować rzut karny dla Herthy. Pomocnik dograł piłkę w pole karne, do Vedada Ibisevicia, strzał Bośniaka obronił Manuel Neuer, ale to nie był koniec. Przy piłce znalazł się Salomon Kalou, którego wyciął obrońca Bayernu Jerome Boateng. Karnego na gola zamienił Ibisević. Berlin oszalał, Hertha prowadziła.

Źródło: PAP/EPA Ibisević strzelił z karnego na 1:0



Odpowiedź mistrzów Niemiec była błyskawiczna. Pod pole karne zapędził się Joshua Kimmich, w końcu huknął z ostrego kąta. Kto wie, może piłka wpadłaby do bramki, ale na jej drodze stanął kolega Niemca z Bayernu Franck Ribery. Kimmich ciskał gromami, taki był zły, że skrzydłowy znalazł się w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie.



To było największe zagrożenie, jakie monachijczycy stworzyli pod bramką Thomasa Krafta w pierwszej połowie. Zresztą, nie oddali w niej ani jednego celnego strzału. Po przerwie goście wstydliwą statystykę wymazali, bo wzięli się do huraganowych ataków. Strzały w bramkę były, ale gole nie padły. Hertha atakować nie musiała, jej piłkarze mieli to, czego chcieli i skupili się na zamknięciu dostępu do swojej bramki.

Źródło: PAP/EPA Ondrej Duda znów bohaterem



Trener Bayernu Niko Kovac starał się coś zmienić, posłał do ofensywy kolejnych piłkarzy. Thomas Mueller, Serge Gnabry i Sandro Wagner mieli straszyć razem z Lewandowskim, ale FCB był bezradny w ofensywie. Mueller próbował zaskoczyć Krafta strzałem głową, okazję miał również Boateng. Nic z tego.



Hertha wygrała. To niespodzianka wielkiego kalibru. Dla Bayernu to pierwsza porażka w sezonie.

Mecze 6. kolejki:

Hertha Berlin - Bayern 2:0

sobota

Nuernberg - Fortuna Duesseldorf

Hoffenheim - RB Lipsk

Schalke - Mainz

VfB Stuttgart - Werder

Wolfsburg - Monchengladbach

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

niedziela

Eintracht - Hannover

Augsburg - Freiburg