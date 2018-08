Lewandowski zmazał plamę. Bayern się męczył, ale wygrał





Bayern Monachium rozpoczął marsz po siódme z rzędu mistrzostwo Niemiec, a Robert Lewandowski po kolejną koronę króla strzelców. W pierwszym meczu sezonu Bundesligi, z Hoffenheim, polski snajper trafił z karnego. Powtórzonego, za pierwszym razem przegrał pojedynek z bramkarzem. Bayern zwyciężył ostatecznie 3:1.

Bayern nie wydał latem na wzmocnienia ani jednego euro, a na dodatek do Barcelony odszedł Arturo Vidal. Mimo to obrona tytułu to dla monachijczyków obowiązek. Zadbać ma o to między innymi Lewandowski, król strzelców poprzednich rozgrywek. Polak już zdążył rywali postraszyć. Trzy razy trafił w meczu o Superpuchar, raz w starciu Pucharu Niemiec.

Mało sytuacji

Pierwsze spotkanie ligi nie było dla niego łatwe. Obrona gości skutecznie odcinała go od podań. W drugiej połowie raz zdołał się rywalom urwać. Przyjął piłkę, posłał ją do siatki, tyle że był na spalonym. Kolejną szansę otrzymał kilkanaście minut później. Sędzia podyktował rzut karny po wątpliwym faulu na Francku Riberym. Uderzał "Lewy", Oliver Baumann odbił piłkę, ale po chwili skapitulował po dobitce Arejena Robbena.

Radość gospodarzy przerwał arbiter, który w międzyczasie dostał sygnał, że Holender mógł zbyt szybko wbiec w pole karne. Ostatecznie po analizie VAR okazało się, że zrobił to też jeden z graczy Hoffenheim. Jedenastkę powtórzono. Tym razem polski napastnik się nie pomylił.

Wszystko działo się osiem minut przed końcem regulaminowego czasu. To było najważniejsze trafienie spotkania. W piątek długo zanosiło się na niespodziankę. Bayern w pierwszej części dominował. Utrzymywał się przy piłce, nawet gdy ją tracił, to za chwilę ją odzyskiwał.

Pod bramką gości gorąco robiło się po każdym stałym fragmencie gry Bawarczyków. W końcu po dośrodkowaniu z rzutu rożnego głową celnie uderzył Thomas Mueller.

Hoffenheim szybko powinno wyrównać. Joelinton dostał podanie z lewej strony, miał przed sobą Neuera i nie trafił w bramkę. Kilka minut później szansę miał Bayern. Aktywny od początku Kingsley Coman zatańczył z piłką w polu karnym, znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i uderzył prosto w niego.

Francuz nie dokończył pierwszej połowy, bo zszedł z boiska z kontuzją. Płakał, bo okazało się, że po ostrym wejściu rywala ucierpiała ta sama kostka, którą operował kilka miesięcy temu i przez którą stracił niemal całą wiosnę i mundial.

Konkurencja wydała miliony. Bayern i tak faworytem Około 413... czytaj dalej » Wraz z zejściem Comana gospodarze zatracili polot. Pierwsze dwa kwadranse drugiej połowy należały do gości. Po koszmarnych błędach obrony monachijczyków, Neuera pokonał Adam Szalai. Hoffenheim szukało kolejego gola, miało kilka okazji, ale Neuer nie dał się zaskoczyć.

Robben się doczekał

Po bramce strzelonej z karnego przez Lewandowskiego jego drużyna złapała drugi oddech. Zaczęła grać szybciej, znów potrafiła nacisnąć rywala. Do bramki trafił znowu Mueller. Arbiter ponownie nie pozwolił się jednak cieszyć Bawarczykom z gola i po analizie VAR go nie uznał. Wątpliwości nie było jednak kilka minut potem. Gola doczekał się Robben, asystował mu właśnie Mueller.

1. kolejka Bundesligi:

piątek

Bayern - Hoffenheim 3:1 (Mueller 23', Lewandowski 82', Robben 90' - Szalai 57')

sobota

Werder - Hannover (15.30)

Fortuna - Augsburg (15.30)

Freiburg - Eintracht (15.30)

Hertha - FC Nuernberg (15.30)

Wolfsburg - Schalke (15.30)

Borussia M. - Bayer (18.30)



niedziela

Mainz - Stuttgart (15.30)

Borussia D. - RB Lipsk (18.00)