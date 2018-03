"Lewy" na ławce, Bayern gromi na wyjeździe





Bayern zabawił się z rywalami

Piłkarze Bayernu Monachium pokonali na wyjeździe Freiburg 4:0 w niedzielnym meczu 25. kolejki Bundesligi. Robert Lewandowski w niedzielę był tylko rezerwowym.

Brak Lewandowskiego, któremu po sprowadzeniu zimą Sandro Wagnera trener Jupp Heynckes daje czasami odpocząć, nie odbił się w tym meczu negatywnie na skuteczności Bayernu.

Dominacja Bayernu

Heynckes: Robert powinien się skoncentrować na Bayernie Trener piłkarzy... czytaj dalej » Pierwszy gol padł w 25. minucie, gdy po zagraniu niemal z linii bocznej Thomasa Muellera piłka odbiła się od bramkarza Alexandra Schwolowa i wpadła do siatki (gola zaliczono jako trafienie samobójcze golkipera).



Kolejne trafienia dla Bawarczyków zaliczyli Francuz Corentin Tolisso (po bardzo efektownym strzale z daleka) oraz wspomniani Wagner i Mueller. Bayern w całym spotkaniu niepodzielnie dominował, czasami wręcz bawiąc się ze słabszym rywalem.



W kadrze meczowej gospodarzy nie było Bartosza Kapustki. Na ławce siedział z kolei bramkarz Rafał Gikiewicz.

Świetna seria Bawarczyków

Dla trzynastego w tabeli Freiburga to dopiero druga w tym sezonie porażka na własnym stadionie. Poprzedniej doznali 4 listopada z Schalke Gelsenkirchen (0:1).



Tymczasem Bayern kontynuuje świetną serię. To szósta z rzędu wygrana Bawarczyków na boiskach rywali w Bundeslidze, a licząc z meczami u siebie - 20. zwycięstwo w 25 spotkaniach.



- Jestem bardzo zadowolony z drużyny. To był jeden z naszych najlepszych meczów w sezonie - przyznał trener Heynckes. W tabeli jego zespół ma już 63 punkty i aż o 20 wyprzedza wicelidera Schalke.

Wyniki 25. kolejki Bundesligi:

piątek

Borussia M. - Werder 2:2

sobota

Augsburg - Hoffenheim 0:2

Eintracht - Hannover 1:0

Hamburger - Mainz 0:0

Schalke - Hertha 1:0

Wolfsburg - Bayer 1:2

RB Lipsk - Borussia D. 1:1

niedziela

FC Koeln - Stuttgart 2:3

Freiburg - Bayern 0:4