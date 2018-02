Bayern zatrzymany. Lewandowskiemu uciekł rekord





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Lewandowski tym razem bez gola

Robert Lewandowski nie uczcił golem 250. występu w lidze niemieckiej. Jego Bayern niespodziewanie bezbramkowo zremisował u siebie z Herthą Berlin.

Kapitan polskiej kadry miał szansę pobić rekord obecnego trenera monachijczyków Juppa Heynckesa, który w sezonie 1972/73 w barwach Borussii Moenchengladbach zdobył przynajmniej jednego gola w 11. pierwszych występach w sezonie przed własną publicznością. Lewandowski wyrównał to osiągnięcie, ale nie zdołał go poprawić. Trener Lewandowskiego: Piłkarze mogą zmieniać agentów. To nic nie znaczy Jupp Heynckes... czytaj dalej »

"Miał pecha"

"Lewandowski miał pecha w 250. występie. Wszystko jedno, czy próbował lewą nogą, prawą nogą czy głową - nie poszczęściło mu się ani razu" - podsumowała w relacji agencja dpa.



Bayern stracił punkty po raz pierwszy po serii dziesięciu zwycięstw ligowych i czternastu licząc wszystkie rozgrywki. W Monachium ostatnio nie wywalczył kompletu punktów w ekstraklasie 22 września, kiedy zremisował z VfL Wolfsburg 2:2.



Mimo remisu, mistrz Niemiec wciąż pewnie zmierza po kolejny tytuł. Zgromadził 60 punktów, a wicelider Borussia Dortmund ma o 20 mniej. Zespół Łukasza Piszczka swoje spotkanie 24. kolejki rozegra w poniedziałek. Rywalem będzie Augsburg.

Wyniki 24. kolejki Bundesligi:

piątek

Mainz - Wolfsburg 1:1

sobota

Bayern - Hertha 0:0

Hannover - Moenchengladbach 0:1

Hoffenheim - Freiburg 1:1

Stuttgart - Eintracht 1:0

Werder - Hamburger 1:0

niedziela

Bayer - Schalke (15.30)

RB Lipsk - FC Koeln (18.00)

poniedziałek

Borussia D. - Augsburg (20.30)