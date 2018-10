Doskonały Lewandowski. Polak trafiał i asystował





Na taki mecz długo czekał Robert Lewandowski i jego Bayern Monachium. Polski napastnik był najlepszym zawodnikiem sobotniego spotkania ligowego z VfL Wolfsburg i to dzięki jego wybornej dyspozycji mistrzowie Niemiec wygrali 3:1.

Przed wyjazdową konfrontacją z Wilkami Bawarczycy byli w trudnej sytuacji. Nie wygrali czterech ostatnich meczów (w tym trzech ligowych) i zajmowali zaledwie szóste miejsce w tabeli Bundesligi. Na zespół spadła fala krytyki, którą na specjalnych konferencjach musieli tonować trener Niko Kovac oraz włodarze klubu.

Bayern odpiera krytykę mediów. "Piłkarze i trener muszą być chronieni" Niko Kovac... czytaj dalej » Nic dziwnego, że od początku spotkania Bawarczycy z zapałem próbowali przerwać złą passę. Aktywny był Lewandowski. Rywale starali się, jak mogli, by obrzydzić mu życie, co chwilę faulując, ale z czasem Polak zaczął dochodzić do sytuacji podbramkowych.

Po raz pierwszy stanął przed świetną okazją w 25. minucie, kiedy z bliskiej odległości dobijał strzał Arjena Robbena. Nie trafił jednak czysto w piłkę i bramkarz Wilków Koen Casteels poradził sobie z jego uderzeniem.

Szybka poprawka

Nie upłynęły cztery minuty, a "Lewy" zrehabilitował się za wcześniejszą pomyłkę. Polski napastnik dostał świetne podanie od Matsa Hummelsa i z zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. Na swoje czwarte trafienie w sezonie musiał czekać blisko miesiąc, czyli od meczu z Schalke.

Trzy minuty po przerwie Lewandowski ponownie wpisał się na listę strzelców. Tym razem przejął w polu karnym fatalne podanie Williama do bramkarza, minął Casteelsa i skierował piłkę do siatki.

Dwa gole Lewandowskiego

Robben stracił głowę

W tym momencie wydawało się, że monachijczycy w pełni kontrolują mecz i nic złego nie może ich spotkać.

Najwyraźniej innego zdania był Robben, który mając na koncie żółtą kartkę za symulowanie faulu, w 57. minucie sam postanowił bezmyślnie sfaulować rywala. W konsekwencji zobaczył kolejny kartonik i musiał opuścić boisko. Wkrótce gospodarze strzelili gola kontaktowego (autorstwa Wouta Weghorsta) i zrobiło się nerwowo.

Na szczęście dla Bayernu w sobotę świetnie dysponowany był Lewandowski. W 72. minucie kapitan Biało-Czerwonych posłał precyzyjne podanie do Jamesa Rodrigueza, a Kolumbijczyk dopełnił formalności. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie.

Wyniki 8. kolejki Bundesligi:

Sobota

VfL Wolfsburg – Bayern Monachium 1:3

Augsburg – RB Lipsk 0:0

Leverkusen – Hannover 2:2

Nurnberg – Hoffenheim 1:3

Stuttgart – Dortmund 0:4

Schalke – Werder (godz. 18)

Piątek

Frankfurt – Duesseldorf 7:1

Niedziela

Hertha – Freiburg

Moenchengladbach - Mainz​