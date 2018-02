Łatwy gol Lewandowskiego. Bayern wygrał bez trenera





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Koledzy gratulowali Lewandowskiemu

Bayern ani myśli zwalniać tempa w Bundeslidze. Monachijczycy - bez chorego trenera - wygrali w sobotę 2:1, choć musieli się namęczyć z ambitnymi piłkarzami Schalke. Jednego z dwóch goli dla zwycięzców strzelił Robert Lewandowski.

O Lewandowskim zrobiło się głośno już przed hitem niemieckiej ligi. W środę hiszpański dziennik "Marca" poświęcił mu okładkę, informując, że Polak chętnie zamieni Bayern na Real. Ten serial trwa zresztą od wielu lat. Lewandowski na konferencji prasowej oświadczył, że plotki o transferze go nie interesują. Zwłaszcza, że kontrakt z monachijskim klubem obowiązuje do 2021 roku. "Agent Lewandowskiego oferuje go Realowi" Hiszpanie... czytaj dalej »



Inne tło na sprawę transferu rzucił ostatnio Dietmar Hamann. Były piłkarz Bayernu w niemieckim dzienniku "Die Welt" zasugerował, że relacje Lewandowskiego z kolegami są napięte.

Trener chory

Nawet jeśli to prawda, to w sobotę animozje odeszły na bok. W 6. minucie Polak wbił 19. ligowego gola. Prawdopodobnie jednego z najłatwiejszych, bo dobił piłkę z kilku metrów po złej interwencji bramkarza gości. Lewandowski bramkę świętował z całym zespołem.

Kapitan reprezentacji Polski wyrównał przy okazji rekord swojego szkoleniowca. Lewandowski - tak jak Jupp Heynckes w Borussii Moenchengladbach w sezonie 1972/73 - w 11 pierwszych spotkaniach u siebie strzelał przynajmniej jednego gola.



Trener Schalke Domenico Tedesco pokazał swoim piłkarzom, żeby nie spuszczali głów. Nie zamierzali. Goście wyrównali w 29. minucie po efektownym trafieniu z woleja Franco Di Santo. W pierwszej połowie grali odważnie, ale wysiłek kolegów zaprzepaścił Ralf Fahrmann. Bramkarz Schalke wysunął się w przekonaniu, że Thomas Mueller poda wzdłuż bramki, a ten strzelił po długim rogu.

Gospodarze musieli się namęczyć, żeby po przerwie utrzymać prowadzenie. W 72. minucie monachijczyków uratował Sven Ulreich, który z trudem jedną ręką wybił strzał Breela Embolo.

Bayern wygrał 18. mecz w sezonie, choć na ławce trenerskiej zabrakło Heynckesa. 72-latka zmogła grypa i drużyną dowodził Peter Hermann.

Monachijczycy są w Bundeslidze poza zasięgiem reszty. O 18 punktów wyprzedzają drugi RB Lipsk. Przepaść. Schalke spadło na szóstą pozycję.

